Syrische Armee rückt im Süden von Damaskus weiter vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte, sind die syrische Armee und ihre Partner im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS im Süden von Damaskus auch am heutigen Freitag in schweren Kämpfen ein klein wenig weiter vorgerückt.

@Suriyak stellt die Lage in der Süd-Damaskus-Tasche damit auf einer Karte wie folgt dar:

Weltpolitisch war heute der Besuch der deutschen Kanzlerin Merkel beim russichen Präsidenten Putin in Sochi prägend. Eines der wichtigsten Themen bei dem Gespräch scheint die Lage in Syrien gewesen zu sein, wobei ein deutsches Ansinnen darin liegt, in Syrien Bedingungen zu schaffen, die eine baldige Rückkehr möglichst vieler Flüchtlinge nach Syrien ermöglichen. Putin hat SANA zufolge Merkel dazu unter anderem erklärt, dass, wenn Europa möchte, dass Leute nach Hause zurückkehren, es dabei helfen muss, Syrien wiederaufzubauen und Restriktionen und Sanktionen gegen Syrien verschrotten muss. Deutsche Medien berichteten nach dem Treffen davon, dass Merkel Putin darum bat, seinen Einfluss auf die syrische Regierung geltend zu machen, das in westlichen Medien als Dekret Nummer 10 bekannte Gesetz zurückzunehmen, durch das betroffene Syrer, die sich nicht binnen weniger Wochen in ihrem Heimatort melden, angeblich ihr Wohneigentum verlieren sollen, was Merkel zufolge ein großes Hindernis für die Rückkehr von Flüchtlingen wäre. Da das Gesetz ohnehin nicht vorsieht, dass Syrer ihr Wohneigentum verlieren, lässt sich da sicherlich etwas machen, wenn im Gegenzug Deutschland und Europa Syrien und Russland bei der politischen Lösung des Konflikts in Syrien entgegenkommen. Merkel soll dazu erklärt haben, dass Deutschland Bemühungen um einen politischen Prozess in Bezug auf Syrien unterstütze.

Weiterhin wurden von Putin und Merkel der US-Ausstieg aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran sowie die Situation in der Ukraine besprochen. Der russische Außenminister Lawrow informierte nach dem Treffen zwischen Putin und Merkel Journalisten außerdem darüber, dass Deutschland den Bau der Gaspipeline Nord Stream II unterstütze, Deutschland jedoch nach Lösungen suche, die das deutsche Verhältnis zu den USA nicht verkomplizieren.

Der Iran bot derweil bei einem Ministerbesuch Syrien bereits umfassende Hilfe beim Wiederaufbau an, was Syrien wiederum sehr willkommen ist und die Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus weiter festigen dürfte.

Advertisements