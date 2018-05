ISIS verliert Kontrolle über südwestlichen Zipfel der Süd-Damaskus-Tasche

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete am heutigen Donnerstag, dass die syrischen Streitkräfte mit Luftwaffe und Artillerie gegen Terroristen in Hajar Aswad vorgegangen sind.

Ein Karte von @Suriyak verdeutlicht, was in Hajar Aswad im Südwesten der von ISIS-Terroristen beherrschten Süd-Damaskus-Tasche gerade passiert:

Nachdem die syrische Armee gestern eine entscheidende Druckstelle auf die Nachschublinie von ISIS zum südwestlichen Zipfel ihrer Tasche aufbauen konnte, haben sich die meisten ISIS-Terroristen aus dem Zipfel zurückgezogen. ISIS hat jedoch zahlreiche Sprengfallen und eine Anzahl von Selbstmördern als Nachhut in dem zunehmend enger umzingelten Zipfel hinterlassen, die der syrischen Armee beim Einrücken in den Zipfel möglichst hohe Verluste bereiten sollen. Demnach versucht die syrische Armee nun mit Luftwaffe und Artillerie, möglichst viele dieser Selbstmordterroristen in dem Zipfel auszuschalten, bevor sie da einrückt.

Aus der Rastan-Tasche nördlich von Homs wurde derweil berichtet, dass die syrische Polizei und interne Sicherheitskräfte da nach dem Abzug versöhnungsunwilliger Terroristen nach Nordsyrien die Kontrolle über weitere Ortschaften übernommen haben. Mit größeren Schwierigkeiten in der Region ist nicht mehr zu rechnen und die militärische Arbeit in der Gegend ist beendet. Gerüchten zufolge sollen die Tiger auch bereits eine neue Aufgabe bekommen haben, nur wird nicht gesagt, welche Aufgabe das ist. In der südsyrischen Provinz Daraa soll die syrische Regierung derweil Anti-Regierungskräften im Ort Mahajjah ein Ultimatum von 48 Stunden zum Niederlegen der Waffen gestellt haben. Diese Gegend käme sicherlich als neues Einsatzgebiet der Tiger in Frage.

Auf der weltpolitischen Ebene teilte EU-Kommissionspräsidet Juncker heute nach einem Treffen der Staats- und Regierungschef der EU in Sofia mit, dass die EU im Streit um den Nukleardeal mit dem Iran beabsichtige, eine geschlossene EU-Front gegen die USA zu bilden, und zu diesem Zweck vorhat, ein Gesetz aus den 90er-Jahren aufzupolieren und wieder in Kraft zu setzen, womit es europäischen Unternehmen bei Strafe verboten werden soll, US-Nuklearsanktionen gegen den Iran Folge zu leisten, und das auch Entschädigungen für von solchen US-Sanktionen betroffenen EU-Unternehmen vorsieht. Das ist angesichts dessen, dass der französische Energiekonzern Total schon angekündigt hat, wegen der US-Sanktionen aus einem bereits geschlossenen Milliardendeal zur Erschließung eines Blocks im iranischen Gasfeld South Pars auszusteigen, nicht viel. Und wenn selbst die deutsche Kanzlerin Merkel jetzt schon öffentlich vor „übertriebenen Erwartungen“ an eine mögliche Entschädigung warnt, dann spricht das auch nicht gerade für, dass die europäische Politik das geplante Gesetz für besonders effektiv hält. Reza Marashi, Forschungsdirektor am NIAC, meint, um sich in der Frage des Iran-Deals gegen die USA durchsetzen, muss die EU eine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit von den USA demonstrieren, wie sie es nach Ende des zweiten Weltkrieges noch nie gezeigt hat. Er hält es jedoch für möglich und meint dazu, wann, wenn nicht jetzt? Die italienische EU-Außenbeauftragte Mogherini zeigt sich jedenfalls entschlossen, an der Politik für bessere Beziehungen zum Iran festzuhalten.

Indirekt hilfreich könnte dabei möglicherweise die politische Entwicklung in Italien sein. Aus Italien wird nämlich gerade berichtet, dass die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega dort auf gutem Weg zur Bildung einer gemeinsamen Regierung sind und dabei bereits vereinbart haben, die Sanktionen der EU gegen Russland nicht länger mitzutragen. Da die EU-Sanktionen gegen Russland alle paar Monate einstimmig verlängert werden müssen, um weiterhin wirksam zu sein, könnte Italien die auch tatsächlich zu Fall bringen, und damit genau die zioatlantischen Kriegstreiber vor den Kopf stoßen, die die EU dazu zwingen wollen, sich an den von den USA völkerrechtswidrig verhängten Sanktionen gegen den Iran zu beteiligen. Anstatt nun großen Druck auf Italien auszuüben, könnte die EU das einfach bleiben lassen, womit die anti-russischen EU-Sanktionen recht schnell auslaufen würden. Auf Vorhalte, die Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland sei mit den USA nicht abgestimmt, könnte die EU dann entgegnen, dass die Wiedereinsetzung der US-Sanktionen gegen den Iran auch nicht mit der EU abgestimmt wurde. Einen weiteren Schienbeintritt könnte die EU den USA und ihren zioatlantischen Kriegstreibern verpassen, indem sie dafür Sorge trägt, dass die Gaspipeline Nord Stream II zügig gebaut und in Betrieb gehen kann. Weiterhin könnte die EU in Bezug auf die jüngst von den USA erlassenen Strafzölle auf Stahl, Aluminium und andere Produkte eine gemeinsame Front mit China gegen die USA bilden, und etwa Antwortmaßnahmen der EU darauf mit China abstimmen.

Anders als in einer gemeinsamen Front mit China und Russland wird die EU mangels ausreichender eigener politischer und wirtschaftlicher Macht vermutlich auch gar nicht erfolgreich dabei sein können, den USA erfolgreich die Stirn zu bieten. Sollten die Dinge sich aber nun tatsächlich in die Richtung bewegen, dass die EU aufgrund des Ausstiegs der USA aus dem Iran-Deal gemeinsame Fronten mit Russland, China und Iran gegen die USA aufbaut, wäre das sicherlich eine hervorragende Entwicklung. Ein Ansatz dafür scheint jetzt durch die gemeinsame Stellung als vertragstreue Unterzeichner des Iran-Deals da zu sein, allerdings bedarf es noch sehr viel Arbeit, um den transatlantischen Riss soweit zu vertiefen, dass wirklich eine umfassendere gemeinsame Front der EU mit China, Russland und Iran gegen die USA auch wirklich Realität werden kann.

