Syrische Sicherheitskräfte nehmen Osten und Süden der Rastan-Tasche ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte, haben syrische Sicherheitskräfte am heutigen Dienstag in zahlreichen Orten der Provinzen Homs und Hama, aus denen in den letzten Tagen Terroristen evakuiert worden waren, die syrische Fahne gehisst, während die Evakuierungen in den Orten Talbiseh und Houlah weiter gingen.

Auf einer Karte von @Suriyak sieht der noch unter Kontrolle von Terroristen befindliche Rest der Rastan-Tasche, der im Wesentlichen aus der Gegend Houlah besteht, damit wie folgt aus:

In Rastan selbst wurde bereits in der letzten Nacht die syrische Fahne gesichtet.

Die sich im Endstadium befindende Befriedung der Deeskalationszone Rastan ging heute einher mit einem internationalen Treffen in Astana, bei dem von den Astana-Garantiemächten Ruslsand, Türkei und Iran bekräftigt wurde, die bislang erfolgreiche Arbeit zur Befriedung der Deeskalationszonen fortzusetzen und Terrorismus in ganz Syrien auszumerzen. Eine Gruppe von Terroristenfreunden unter Führung von Ahmad Toma nahm an dem Treffen in Astana ebenfalls teil und arbeitete an einem Dokument zur Freilassung von Entführten und Geiseln mit, das nach weiteren Arbeitstreffen in den nächsten Wochen und Monaten zu praktischen Ergebnissen führen soll.

Aus dem Süden von Damaskus wurde auch heute wieder gemeldet, dass die syrische Armee dort auch heute weiter gegen ISIS-Terroristen vorgerückt ist.

Aus dem Nordosten von Damaskus wurde heute derweil gemeldet, dass da nach dem Sieg über den Terrorismus in Ost-Ghouta die Autobahn nach Homs repariert wurde und nach fünf Jahren Unterbrechung wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Aus Russland kam unterdessen die Nachricht, dass dort heute die 19 Kilometer lange Krim-Brücke mit einer Fahrt von LKW über die Brücke eingeweiht wurde. Einer der LKW-Fahrer schien dabei zwar kein Profi am Steuer eines LKW zu sein und hielt seine Spur nicht ganz, aber das tat dem freudigen Ereignis keinen Abbruch.

Bereits morgen soll die Brücke für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden.

In Palästina wurde heute unterdessen des 70. Jahrestages der Nakba gedacht. Der UNO-Sicherheitsrat debattierte unterdessen ergebnislos darüber, dass sich nationalzionistische Kolonialisten in Palästina gestern das Vergnügen einer großen Safari erlaubt hatten, bei der sie 60 indigene Einwohner Palästinas erschossen und mehr als 1000 weitere angeschossen hatten.

Advertisements