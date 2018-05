Zionisten feiern US-Botschaftsverlegung nach Al Quds mit Massaker in Gaza

Während die USA heute eine von Pastor Robert Jeffress geleitete Zeremonie zur Umwidmung eines Teils ihres Konsulates in Al Quds zur Botschaft beim zionistischen Regime abgehalten haben, hat die zionistische Beastzungsarmee dieses Ereignis mit einem großen Massaker an der zum Schutz des reinen jüdisch-zionistischen Blutes vor arabisch-muslimischen Durchmischungen im Gaza-Streifen konzentrierten indigenen Bevölkerung Palästinas gefeiert.

Mit Zwillen und brennenden Autoreifen, aber ansonsten unbewaffnet nahe dem Zaun des rund 360 Quadratkilometer großen Lagers für 1,8 Millionen Menschen demonstrierende Menschenmengen boten zionistischen Snipern auf der anderen Seite des Zauns perfekte Ziele.

Death toll rises above 50 amid Gaza protests – Gaza HealthMin pic.twitter.com/xYPJESoB1Y — Hanan Shamoun (@HananShamounNL) May 14, 2018

Das Gesundheitsministerium von Gaza meldete, dass die zionistischen Besatzungskräfte am heutigen Montag bis zum Abend 55 der im Gaza-Streifen konzentrierten indigenen Einwohner, davon sieben Minderjährige und einen Sanitäter, umgebracht haben. Weitere 2771 Eingeborene, darunter 225 Minderjährige, 11 Journalisten und 17 Sanitäter wurden verletzt, und davon waren 130 Personen in ernster und krtischer Kondition.

Here's that horrific moment where Raj Shah calls 55 dead Palestinians and nearly 3,000 injured an 'unfortunate propaganda attempt' by Hamas pic.twitter.com/b5auF8Z1va — Adrienne Mahsa Varkiani (@AdrienneMahsa) May 14, 2018

Insgesamt haben die zionistischen Besatzungskräfte heute am Zaun des Gazastreifens den Angaben zufolge 1359 Eingeborene mit scharfer Munition getroffen. Wie üblich verspottete ein Sprecher der zionistischen Besatzungskräfte anschließend die Opfer der zionistischen Safari, indem er ihnen „beispiellose Gewalt“ vorwarf. Nachdem das zionistische Regime und seine Lakaien sich bei ihrem Krieg gegen Syrien jüngst eine Ohrfeige bekommen haben, hebt so ein Massaker an wehrlosen Eingeborenen in Palästina die Stimmung von Nationalzionisten ganz enorm. Und natürlich stimmten die von Zionisten dominierten USA auch heute in die Verspottung der Opfer des zionistischen Terrors ein. Muqtada Al Sadr, der Sieger der Wahl am Samstag im Irak, hat das Massaker der Besatzer hingegen mit deutlichen Worten verurteilt.

In Syrien haben die syrische Armee und ihre Partner heute derweil den Kampf gegen die von Zionisten und ihren wahhabitischen Komplizen unterstützte Terrorgruppe ISIS im Süden von Damaskus fortgesetzt,

Im Westen der Terroristentasche haben die Armee und ihre Partner dabei heute neue Positionen, darunter die Quds-Moschee, eingenommen.

Aus der Rastan-Tasche, die sich über die syrischen Provinzen Homs und Hama erstreckt, wurden SANA zufolge auch heute wieder zahlreiche Terroristen und ihre Angehörigen nach Nordsyrien evakuiert. Weiterhin wurde aus Ostsyrien berichtet, dass von US-Besatzungstruppen und der irakischen Armee unterstützte SDF-Kräfte das Dorf Baqhuz nahe der Grenze zum Irak eingenommen haben.

Zum vorläufigen Ergebnis der Wahl im Irak wurden erste inoffizielle Berechnungen zur Sitzverteilungen bekannt. Von den 329 Sitzen des irakischen Parlaments gehen demnach voraussichtlich 54 an die von Muqtada Al Sadr unterstützte Sairun-Liste, die Liste von Hadi Al Amiri wird 47 bekommen, Abadi 42, Maliki 25, Barzani 23, Allawi 21, Hakim 19, Talabani 17 und Nujaifi 13.

#IraqiElections2018 results in seats: Al Sairoon 54, Al Fath 47, Al Nasr 42, State of Law 25,KDP 23, Al Wataniyah 21, Al Hikmah 19, PUK 17, Gorran 5, New Generation 4, CDJ 2, KIG 3, KIU 2 pic.twitter.com/NX45dGbWaz — Kamal Chomani (@KamalChomani) May 14, 2018

Das würde für eine von Teheran gestützte anti-amerikanische schiitische Koalition locker für 165 Sitze reichen, die zur Regierungsbildung notwendig sind. Doch Muqtada Al Sadr schwebt offenbar anderes vor.

Ähnlich der Strategie der Einheitsregierung, die Hisbollah im Libanon verfolgt, strebt Muqtada Al Sadr eine breite Koalition von Schiiten, Sunniten und Kurden an. Dabei will er, um sie Sunniten und Kurden schmackhaft zu machen, offenbar Maliki, die Koalition der Volksmilizen und die kurdische PUK als besonders eng mit Iran liierte Kräfte außen vor lassen und in die Opposition schicken. Das ändert natürlich nichts daran, dass iran-freundliche Kräfte im Parlament eine klare Mehrheit haben, aber auf diese Weise will Al Sadr offenbar versuchen, Sabotage-Akte iran-feindlicher Kräfte vorzubeugen und die Einheit des Irak voranzutreiben. Ob das gelingt, bleibt freilich abzuwarten, aber wenn der Versuch nicht erfolgreich ist, kann später schließlich immer noch zu einer schiitisch geprägten anti-amerikanischen Koalition gewechselt werden.

