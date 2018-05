Eliminierung von ISIS geht weiter

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete, haben die syrische Armee und ihre Partner auch am heutigen Sonntag zahlreiche Terroristen in der ISIS-Tasche im Süden von Damaskus eliminiert.

Inoffiziellen Quellen zufolge ist die syrische Armee dabei im Westen und im Süden der Tasche auch ein Stückchen weiter vorgerückt. Auf einer Karte von @Suriyak sieht das wie folgt aus:

Die Fortschritte der Armee im Gelände waren in der Süd-Damaskus-Tasche heute aufgrund von zahlreichen ISIS-Snipern nur klein, aber angesichts dessen, dass die ISIS-Tasche im Süden von Damaskus ohnehin nur noch rund zwei Quadratkilometer groß ist, kommt das Ende der Terrorgruppe ISIS im Raum Damaskus auch damit natürlich zügig näher.

Unterdessen wurde die Evakuierung von Terroristen und ihren Angehörigen aus der Tasche im Norden der Provinz Homs in Richtung Idlib auch heute fortgesetzt.

Einige der Terroristen sind heute dabei erwischt worden, wie sie bei ihrer Evakuierung vereinbarungswidrig schwere Waffen mit nach Idlib schmuggeln wollten, aber ansonsten geht die Evakuierung zügig voran, und auch immer mehr Terroristen aus Gebieten, wo die Terroristen Vereinbarungen zu Versöhnung und Evakuierung bislang nicht akzeptiert haben, lassen sich nun aus der Tasche in Richtung Idlib evakuieren.

Im Terroristenparadies Idlib setzten derweil Terroristen von Al Kaida und anderen Gruppen die Bemühungen zu ihrer gegenseitigen Eliminierung mit weiteren Mordanschlägen fort.

Nachtrag 23:55h: Haidar Sumeri hat vorläufige, aber offizielle Wahlergebnisse aus dem Irak aufgeschlüsselt nach Provinz. Demnach sieht es wohl so aus, dass die Fatah Allianz von Hadi Al-Amiri die meisten Provinzen gewonnen hat, gefolgt von den Sairoon von Muqtada al Sadr, Regierungschef Abadi bei den Wahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und die Ex-Regierungschefs Maliki und Allawi keine wesentliche Rolle mehr spielen. Barzanis Medienstation Rudaw hat ähnliche Informationen veröffentlicht.

Nachtrag Montag 00:20h: Die Reuters-Meldung vom Sonntag Vormittag, dass der als US-freundlich geltende Regierungschef Abadi bei der Wahl vorn liegt, ist offenbar völlig falsch. Richtig scheint vielmehr zu sein, dass Abadi für seine US-freundliche Haltung von den irakischen Wählern schwer abgestraft worden ist, und mit Fateh und Sairoon Listen von Persönlichkeiten vorn gelandet sind, die dezidiert kritisch gegenüber den USA sind. Bis man die genauen Koalitionsoptionen für eine Regierungsbildung sehen kann, wird man abwarten müssen, wie die genaue Sitzverteilung ist, wenn auch die in den vorläufigen Zahlen noch nicht berücksichtigten Stimmen von Exilanten, Militärangehörigen und internen Flüchtlingen gezählt sind, aber die Tendenz ist auch so klar. Dass Abadi in Bagdad, was einerseits mit 69 von 329 Sitzen der mit Abstand größte irakische Wahlbezirk ist und andererseits Heimat eines relativ gemischten Wahlvolkes ist, nur Fünfter geworden ist, spricht bereits Bände.

Nachtrag Montag 01:20h: Die vorläufigen Zahlen der Siege und zweiten Plätze von Haidar Sumeri zusammengefasst vom Parteibuch:

Irakwahl 2018

Siege – Vorläufige Ergebnisse, ohne Exilanten, IDPs und Militär (in Klammern die Gesamtsitze des Wahlbezirks):

Sadr: Bagdad (69), Dhi Qar (19), Maysan (10), Muthanna (7), Najaf (12), Wasit (11)

Amiri: Basra (25), Kerbala (11), Babil (17), Qadisiyah (11)

Abadi: Nineveh (31)

PUK: Kirkuk (12), Sulaymaniyah (18)

KDP: Erbil (15), Duhok (11)

Anbar Is Our Identity: Anbar (15)

Iraqi Choice: Diyala (14)

Qal’at Al-Jamaheer Al-Wataniyah: Saladin (12)

Zweite Plätze – Vorläufige Ergebnisse, ohne Exilanten, IDPs und Militär (in Klammern die Gesamtsitze des Wahlbezirks):

Sadr: Basra (25), Kerbala (11), Babil (17), Qadisiyah (11)

Amiri: Bagdad (69), Diyala (14), Saladin (12), Dhi Qar (19), Maysan (10), Muthanna (7), Najaf (12), Wasit (11)

Allawi: Nineveh (31), Anbar (15)

PUK: Erbil (15)

Arab Alliance: Kirkuk (12)

Kurdistan Islamic Union: Duhok (11)

Gorran: Sulaymaniyah (18)

Nachtrag Montag 02:00h: Inzwischen haben die Massenmedien auch erstaunt mitbekommen, dass Sadr und Amiri vorn liegen und der als US-freundlich geltende Abadi gerade mal Dritter werden dürfte. Sogar die Tagesschau berichtet darüber.

