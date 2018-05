Syrische Armee rückt westlich des Euphrat gegen ISIS vor

Wie inoffizielle Quellen mitteilten, sind die syrische Armee und ihre Partner am heutigen Mittwoch in der Wüstengegend südwestlich der am Euphrat gelegenen Stadt Al Mayadin gegen die Terrorgruppe ISIS vorgerückt und haben dabei ein größeres Wüstengebiet unter ihre Kontrolle gebracht.

Auf einer Karte von 24 Resistance Axis sieht dieser Fortschritt der Armee wie folgt aus:

Die auf der Karte dargestellte Kontrolle mag allerdings täuschen. Aufgrund der Größe des Wüstengebietes und den zahlreichen Möglichkeiten für Terroristen, sich darin zu verstecken, muss ledeir davon ausgegangen werden, dass es anhaltende Bemühungen und mehrere Kampagnen braucht, um das Wüstengebiet wieder sicher zu machen. Auf der östlichen Seite des Euphrat haben US-gestützte SDF-Kräfte unterdessen die Ortschaft Hajin eingenommen.

Im Norden der Provinz Homs liefen heute unterdessen genau wie im Osten der Süd-Damaskus-Tasche die Evakuierungen von nicht zur Gruppe ISIS gehörenden Terroristen und ihren Angehörigen weiter, während die syrische Armee und ihre Partner weiter gegen ISIS-Terroristen vorrücken, die sich im westlichen Teil der Süd-Damaskus-Tasche verschanzt haben.

US-Präsident Trump hat unterdessen öffentlich angekündigt, unter nuklearen Prätexten alte und neue Sanktionen gegen Iran zu verhängen und damit die völkerrechtlich verbindliche UNO-Sicherheitsratresolution 2231 zu brechen.

