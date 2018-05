März 8 triumphiert

„Und wer Allah und Seinen Gesandten und die Gläubigen zu Beschützern nimmt, der wisse, daß Allahs Schar ist es, die siegreich sein wird.„

Innenminister Mashnouq hat sich mit der für morgens angekündigten Bekanntgabe eines vorläufigen Ergebnisses lange Zeit gelassen. Den darauf basierenden Berechnungen des Parteibuches zufolge sieht das Ergebnis der vorgestrigen Wahl im Libanon damit etwa wie folgt aus:

Sitze M8: 74

FPM: 19 (SI 2, NIII 2, NI 1, MLIV 3, MLIII 2, MLII 3, MLI 2, BKI 1, BRII 1, BRI 2)

Amal: 16 (SIII 7, SII 5, MLIII 1, BKIII 1, BKII 1, BRII 1)

Hezbollah: 12 (SIII 3, SII 2, MLIII 1, BKIII 4, BKI 1, BRII 1)

Azm: 4 (NII 4)

Tashnaq: 3 (BRI 2, MLII 1)

SSNP: 3 (SIII 1, NIII 1, BKIII 1)

Marada: 3 (NIII 3)

PNO: 1 (SI 1)

LDP: 1 (MLIV 1)

Union: 1 (BKII 1)

Ahbash: 1 (BRII 1)

Independents (M8): 10 (SI 1, NII 2, MLII 1, MLI 3, BKIII 2, BKII 1)

—

Sitze M14: 44

Future: 20 (SI 1, NII 5, NI 5, MLIV 1, BKIII 1, BKII 1, BKI 1, BRII 5)

LF: 14 (NIII 3, NI 1, MLIV 2, MLIII 1, MLII 1, MLI 2, BKIII 1, BKI 1, BRI 2)

Phalange: 3 (MLII 2, BRI 1)

CS: 1 (BRI 1)

IndM: 1 (NIII 1)

NDP: 1 (BRII 1)

Independents (M14): 4 (MLI 1, BKII 1, BKI 2)

—

Sonstige Sitze: 10

PSP: 9 (MLIV 6, MLIII 1, BKII 1, BRII 1)

Michel Daher: 1 (BKI 1)

—

Sitzverteilung in den Stimmbezirken:

Beirut I (8): CS (M14) 1, LF 2, FPM 2, Tashnaq (M8) 2, Phalange 1.

Beirut II (11): Future 5, PSP 1, Hezb 1, Amal 1, FPM 1, Ahbash (M8) 1, National Dialogue Party (M14) 1. Bekaa I (7): Ind (M14) 2, LF 1, Michel Daher 1, Hezb 1, FPM 1, Future 1.

Bekaa II (6): Future 1, PSP 1, Ind (M14) 1, Amal 1, Union (M8) 1, Ind (M8) 1.

Bekaa III (10): Hezb 4, Amal 1, SSNP (M8) 1, Ind (M8) 2, LF 1, Future 1. Mount Lebanon I (8): FPM 2, LF 2, Ind (M8) 3, Ind (M14) 1.

Mount Lebanon II (8): FPM 3, Phalange 2, LF 1, Tashnaq (M8) 1, Ind (M8) 1.

Mount Lebanon III (6): FPM 2, Amal 1, Hezb 1, LF 1, PSP 1.

Mount Lebanon IV (Aley) (5): PSP 2, LF 1, FPM 1, LDP (M8) 1.

Mount Lebanon IV (Chouf) (8): PSP 4, LF 1, Future 1, FPM 2. North I (7): Future 5, LF 1, FPM 1.

North II (11): Future 5, Azm (M8) 4, Ind (M8) 2.

North III: LF 3, Marada (M8) 3, FPM 2, SSNP (M8) 1, IndM (M14?) 1. South I (5): FPM 2, Future 1, PNO (M8) 1, Ind (M8) 1.

South II (7): Amal 5, Hezb 2.

South III (11): Amal 7, Hezb 3, SSNP (M8) 1.

Die M14-Handlanger der zio-wahhabitischen Achse des Terrors halten mit 44 Sitzen gerade noch hauchdünn eine Sperrminorität von einem Eindrittel der Abgeordneten, und das auch nur dann, wenn ihnen angesichts der gewaltigen Klatsche an der Wahlurne ihre „Unabhängigen“ nicht stiften gehen.

Hassan Nasrallah teilte am Montag dazu mit, dass der Widerstand weitergehen wird, weil er das Vertrauen und die Unterstützung der Bevölkerung genießt.

Die Wahl beinhaltet eine wichtige Lektion, die sich Netanjahu, MbS und die anderen Führer der westlichen Terrorgemeinschaft hinter die Ohren schreiben dürfen: die Menschen mögen keine Terroristen und auch keine Paten von Terroristen und ihre Handlanger. Und die False-Flag-Masche der Terroristen und ihrer sauberen Sponsoren zieht auch nicht mehr: man kann nicht die ganze Welt die ganze Zeit belügen.

In Syrien ist die Armee am Montag in Hajar Aswad weiter gegen die Terrorgruppe ISIS ein gutes Stück weiter vorangekommen und in der Rastan-Tasche hat die Evakuierung von Terroristen nun auch begonnen.

Advertisements