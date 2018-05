Syrische Armee übernimmt Kontrolle in Yalda

Wie inoffizielle Quellen mitteilten, hat die syrische Armee am heutigen Sonntag die Kontrolle über die südliche Damaszener Vorstadt Yalda übernommen.

Yalda gehört zum Osten der südlichen Damaskus-Tasche, von wo zur Zeit nicht zu ISIS, die den Westen der Tasche hält, gehörende Terroristen evakuiert werden. Durch die Übernahme der Kontrolle in Yalda, bevor alle Terroristen evakuiert sind, will die syrische Armee verhindern, dass die Terrorgruppe ISIS sich während der laufenden Evakuierung in Yalda ausbreiten kann. Ansonsten berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA heute, dass die syrische Armee und ihre Partner weiter in schweren Kämpfen gegen die Terrorgruppe ISIS in der Süd-Damaskus-Tasche vorrücken.

Aus dem Osten Syriens wurde am heutigen Sonntag gemeldet, dass US-gestützte SDF-Kräfte nahe der Grenze zum Irak gegen die Terrorgruppe ISIS vorgerückt seien.

Die irakische Luftwaffe unterstützte das Vorrücken der SDF-Kräfte mit Angriffen gegen ISIS auf syrischem Territorium.

