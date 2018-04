Waffenstillstand in der Rastan-Tasche

Wie inoffizielle Quellen am heutigen Montag Abend mitteilten, wurde mit den Terroristen in der zwischen Homs und Hama liegenden Rastan-Tasche ein 24-stündiger Waffenstillstand vereinbart, während dem die Terroristen sich entscheiden können, ob sie das Angebot der syrischen Armee zu Waffenabgabe und Versöhnung oder Evakuierung nach Idlib annehmen möchten oder nicht.

Sollten die Terroristen dem Angebot nicht zustimmen, so plant die Armee, binnen 48 bis 72 Stunden mit einer größeren Operation zur Eliminierung der Terroristen in der Rastan-Tasche zu beginnen.

Aus der Süd-Damaskus-Tasche wurde nach den gestern geschlossenen Evakuierungsvereinbarungen heute unterdessen gemeldet, dass die Umsetzung der Vereinbarungen begonnen hat. Wie inoffizielle Quellen berichteten, wurden aus der Süd-Damaskus-Tasche heute mehrere Busse mit Terroristen von Al Kaida und Co aus Camp Yarmouk evakuiert, während gleichzeitig aus den von Terroristen umzingelten Orten Fuah und Kafriya in der Provinz Idlib mehrere Busse mit regierungstreuen Zivilisten in Sicherheit gebracht wurden. In Hajar Aswad, wo es für die dort tonangebenden ISIS-Terroristen bisher keine Vereinbarung zur Kapitulation oder Evakuierung gibt, gingen die Kämpfe SANA zufolge heute unterdessen weiter. Inoffizielle Quellen meldeten, dass die syrische Armee heute vornehmlich im Westen von Hajar Aswad Fortschritte im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS erzielt habe.

Die internationale Politik war heute davon geprägt, dass Zionistenführer Netanjahu eine mit großen Worten angekündigte Powerpoint-Präsentation im TV hielt, in der er versuchte, längst bekannte alte Dateien als sensationelle neue Erkenntnisse zu vermarkten, um damit Stimmung gegen den JPCOA zu machen und die NATO-Staaten wieder in Richtung des von ihm gewünschten Krieges gegen Iran zu treiben.

Anschließend hat Netanjahu unter anderem den russischen Präsidenten Putin angerufen, der ihm die russische Position mitteilte, dass der JCPOA von überragender Wichtigkeit für die internationale Stabilität und Sicherheit ist, und er von allen Unterzeichnern eingehalten werden muss.

Advertisements