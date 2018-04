ISIS kollabiert im Westen der Süd-Damaskus-Tasche

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete am heutigen Samstag, dass die syrische Armee die im Südwesten der von ISIS-Terroristen beherrschten Süd-Damaskus-Tasche gelegene Nachbarschaft Mazniyeh eingenommen hat und an mehreren anderen Stellen der Front auch vorgerückt ist.

Von SANA gab es zu diesen Kämpfen heute folgendes Video:

@Suriyak hat am Mittag zu den heutigen Fortschritten der Armee eine Karte veröffentlicht, auf der auch ein Fortschritt der Armee bis an die südöstliche Ecke der Nachbarschaft Taqadom verzeichnet ist.

Am frühen Abend meldeten inoffizielle Quellen dann große Fortschritte der Armee in Qadam, und am späten Abend kamen heute dann noch inoffizielle Meldungen, dass die Terrorgruppe ISIS in Qadam komplett kollabiert ist und die Terroristen in Massen nach Hajar Aswad und Yarmouk Camp weiter im Osten der Tasche flüchten. Das westliche Drittel der ISIS-Tasche im Süden von Damaskus dürfte damit befreit sein.

Auf der internationalen Ebene haben sich heute die Außenminister der Astana-Staaten Russland, Iran und Türkei in Moskau getroffen, und dort unter anderem bekräftigt, dass sie Bestrebungen, Syrien anhand ethnischer oder religiöser Kriterien zu spalten, als „vollkommen inakzeptabel“ betrachten und dass sie trotz jüngster externer Störversuche wie den Angriff der F-UK-US-Staaten auf Syrien an ihren im Astana-Prozess getroffenen Vereinbarungen zur Befriedung Syriens festhalten und sie auf der Grundlage weiter zusammenarbeiten werden.

