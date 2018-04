Syrische Armee schnürt Terroristen im Westen der Süd-Damaskus-Tasche ein

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA teilte am heutigen Freitag mit, dass die syrische Armee und ihre Partner im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in den Gegenden Jourah, Asali und Hajar Aswad weiter vorgerückt sind, nachdem sie befestigte Positionen der Terroristen durchbriochen haben.

Zu den schweren Kämpfen im Süden von Damaskus wurde heute folgendes Video veröffentlicht.

Inoffizielle Quellen melden, dass die syrische Armee mit ihrem heutigen Vormarsch dabei ist, die Tasche der Terroristen in mehrere Teile zu spalten, und wesentliche Nachschubwege der Terroristen zwischen verschiedenen Vorstädten der Tasche bereits gekappt sind. Nicht zu ISIS gehörende Terroristen im Osten der Tasche sollen heute einige ihrer Positionen in Yalda an die syrische Armee übergeben haben, wofür sie im Gegenzug möglicherweise kurzfristig nach Idlib evakuiert werden.

@Suriyak sieht die aktuelle Lage im Süden von Damaskus nun wie folgt:

Was auf der Karte allerdings zu fehlen scheint, sind Bemühungen der Armee, nicht nur grün von schwarz zu trennen, sondern auch die westlichen Vorstädte Madhniyah-Asali-Qadam vom Rest der ISIS-Tasche abzuschneiden.

Die Terroristen ihrerseits haben SANA zufolge durch Granatbeschuss angrenzender Gebiete in Qadam zwei Kinder getötet und acht weitere Menschen verletzt.

