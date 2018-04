Syrische Sicherheitskräfte rücken in Jayroud ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte, sind nach der Kapitulation und Evakuierung sämtlicher Terroristen am heutigen Dienstag „Interne Sicherheitskräfte Syriens“ in den Ort Jayroud in Ost-Qlamoun eingerückt.

Fotos und Videos vom Hissen der syrischen Fahne nach der Ankunft der syrischen Sicherheitskräfte in Jayroud zeigen Einwohner in Feierstimmung.

In anderen Orten von Ost-Qalamoun wie Ruhaybah und al-Nasiriyah ging am heutigen Dienstag die Evakuierung von Terroristen und ihren Angehörigen in Richtung Nordsyrien noch weiter. @Miladvisor zufolge sieht die Lage in Ost-Qalamoun gegenwärtig eta wie folgt aus:

Die Terrorgruppe Islam-Armee, die in Ost-Qalamoun bis vor kurzem tonangebend war, hat unterdessen anlässlich ihrer Evakuierung nach Nordsyrien das Volk von Ost-Qalamoun in einer Erklärung beschuldigt, die Islam-Armee bei ihren Feldzügen gegen die Regierung nicht unterstützt und damit die Volksrevolution in Syrien verraten zu haben.

Im Süden von Damaskus ist die syrische Armee heute SANA zufolge tiefer in die dortige von ISIS-Terroristen dominierte Tasche in Hajjar Aswad eingedrungen, während die Terroristen kollabiert seien. Auf einer Karte von @Suriyak sehen die heutigen Fortschritte der Armee in der Süd-Damaskus-Tasche wie folgt aus:

Das sieht da einerseits trotz der schweren Kämpfe nicht nach so sonderlich viel Geländegewinn heute aus, aber andererseits hat die Tasche an ihren engeren Stellen auch bloß eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund eineinhalb Kilometern. Wenn die syrische Armee und ihre Partner da wie heute ein paar Hundert Meter vorwärts kommen, dann können sie die Tasche schon nach wenigen Tagen in mehrere Teile spalten. Die Terroristen ihrerseits haben Damaskus mit Granaten beschossen und dadurch SANA zufolge mindestens fünf Menschen getötet und 22 weitere verletzt.

Advertisements