Syrische Armee nach Hajjar Aswad vorgerückt

Wie inoffizielle Quellen meldeten sind die syrische Armee und ihre Partner am gesrigen Sonntag im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der Süd-Damaskus-Tasche in die Damszener Vorstadt Hajjar Aswad vorgerückt.

@Suriyakmaps hat eine Karte dazu:

In der Ost-Qalamoun-Tasche ging die Übergabe der Waffen an die Armee und die Evakuierung von den dortigen Terroristen in Richtung Jarabulus in Nordsyrien unterdessen weiter. In der nordwestsyrischen Idlib-Tasche waren derweil die dort herrschenden Terrorgruppen weiterhin sich anlässlich von Gebietsstreitigkeiten untereinander gegenseitig zu eliminieren.

In der internationalen Politik sah es am Wochenende so aus, dass sich der UNO-Sicherheitsrat in der schwedischen Abgeschiedenheit getroffen hat. Das Ergebnis der Klausurtagung des UNO-Sicherheitsrates in Schweden waren zwar nur Elemante für die Presse, doch schon die Tatsache, dass der UNO-Sicherheitsrat sich überhaupt zu einem ruhigen, längeren Gespräch treffen, mag man als Fortschritt betrachen.

Advertisements