Syrische Armee rückt im Osten der Rastan-Tasche vor

Wie inoffizielle Quellen am heutigen Sonntag mitteilten, hat die syrische Armee, unterstützt von Einheiten der SSNP, im Osten der Rastan-Tasche die Ortschaften Salim, Qunaytrat und Ezz Addin sowie weiteres Gelände eingenommen.

Eine Karte von Muraselon zeigt den heutigen Fortschritt der Armee im Osten der Rastan-Tasche wie folgt:

Angesichts dessen, dass die Rastan-Tasche im Osten kaum mehr als zehn Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung hat, und die syrische Armee da heute anscheinend schon halb durch ist, dürfte davon auszugehen sein, dass die syrische Armee und ihre Partner in den nächsten Tagen den gesamten Osten der Tasche einnehmen werden. Auch ist es denkbar, dass die syrische Armee in dem Zug gleich die ganze Rastan-Tasche eliminiert, wofür unter anderem spricht, dass die dortigen Anti-Regierungskräfte weiter auf Terror setzen und heute durch Artilleriebeschuss eine Frau und ein Mädchen in der Stadt Homs verletzt haben.

ISIS-Terroristen in der Süd-Damaskus-Tasche haben sich heute durch Artilleriebeschuss von Damaskus, durch den ein Kind ums Leben kam und neun weitere Zivilisten verletzt wurden, ebenfalls für ihre möglichst baldige Eliminierung empfohlen. Inoffiziellen Berichten zufolge zieht die syrische Armee auch schon Truppenkontingente zur Auflösung der Süd-Damaskus-Tasche zusammen.

Da die Kampfkraft der Terroristen in der Süd-Damaskus-Tasche ebenso wie die der Terroristen in der Rastan-Tasche als vergleichsweise gering eingeschätzt wird, ist es auch durchaus möglich, dass die syrische Armee die Auflösung der Taschen um Rastan und in Süd-Damaskus in den nächsten Tagen und Wochen parallel betreiben wird. Und dadurch, dass gestern die letzten Terroristen aus Douma und Ost-Ghouta raus sind, dürften auch reichlich syrische Truppen frei sein, um weiteren Terroristen wahlweise ihre Eliminierung oder eine Busreise ins Jihadi-Paradies Idlib zu spendieren.

Aus Douma wurde heute berichtet, dass dort syrische Sicherheitskräfte die Kontrolle übernommen haben.

Und das syrische Fernsehen berichtete auch heute live aus dem nun gesicherten unterirdischen Hauptquartier der Terrorgruppe Islam-Armee in Douma.

Der Reporter meint, aus angekohlten Papieren, die dort gefunden wurden, gehe schwarz auf weiß hervor, dass der Chef der Terrorgruppe Islam-Armee mit Chemie zum Zweck der Kriegsführung hantierte. Das wäre natürlich alles andere als eine Überraschung, aber bevor man mehr zur Aussagekraft der gefunden Dokumente sagen kann, wird man trotzdem warten müssen, was die Auswertung der gefundenen Dokumente letztlich ergibt. Möglicherweise ist das auch ein Fall für die Inspektoren der OPCW, die inzwischen in Damaskus sind und sich dort heute rund drei Stunden lang mit dem stellvertretenden syrischen Außenminister Faisal Al-Mikdad getroffen haben.

Aus dem Jihadi-Paradies Idlib wurde unterdessen gemeldet, dass die von der Terrorgruppe Al Kaida geführte Halsabschneiderbande HTS heute eine Großoffensive gegen die von der Türkei unterstützte Halsabschneiderbande JTS durchgeführt und dabei zahlreiche Orte im Süden der Idlib-Tasche, darunter Khan Sheikhun, erobert hat.

Allgemein wird nun damit gerechnet, dass JTS bald durch eine Konteroffensive gegen HTS an der Lösung des Terrorproblems in der Idlib-Tasche durch die gegenseitige Eliminierung von HTS und JTS weiter konstruktiv mitarbeiten wird.

Advertisements