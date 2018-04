Freudenfest in Douma

Während auf der Livecam vom aus Douma herausführenden Checkpoint Wafidin bis jetzt noch Busse mit nach Nordsyrien zu verbringenden Terroristen und ihren Angehörigen zu sehen sind, hielten andere Einwohner von Douma am heutigen Donnerstag ein Freudenfest anlässlich der Befreiung vom Terrorismus ab.

Ruptly hat ein Viedo dazu publiziert:

Al Masdar News berichtete dazu, dass die Terroristen in Douma schweren Waffen bereits an das russische Militär übergeben haben und führende Kommandeure der sogenannten Islam-Armee sich bereits nach Nordsyrien evakuieren lassen haben.

Bezüglich der unter dem Vorwand von – vornehmlich von SAMS und sogenannten Weißhelmen verbreiteten – Giftgasgeschichten aus Douma angekündigten US-Militärangriffe auf Syrien erklärte US-Präsident Trump heute, er habe nie gesagt, wann der Angriff stattfinden solle, und das könne sehr bald oder nicht so bald sein. Bezüglich des Angriffsanlasses erklärte Frankreichs Präsident Macron, er verfüge über Beweise, dass die syrische Armee am letzten Samstag in Douma Chlorgas eingesetzt habe, doch er möchte nicht sagen, was für welche das sein sollen, während gleichzeitig US-Kriegsminister Mattis heute vor dem US-Kongress aussagte, die USA hätten, abgesehen von Posts in sozialen Netzwerken und Medienberichten, keine Beweise dafür. Kreml-Sprecher Peskov erklärte unterdessen, das russische und das US-Amerikanische Militär stünden über eine aktive Verbindung in Kontakt, und diese Verbindung werde auch von beiden Seiten genutzt. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel erklärte derweil, dass Deutschland sich nicht an eventuellen Angriffen auf Syrien beteiligen wird.

