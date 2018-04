Evakuierung von Terroristen aus Douma geht zügig weiter

Wie am heutigen Dienstag den ganzen Tag über in der Live-Cam vom Checkpoint Wafidin zu sehen war und auch jetzt zur späten Stunde noch zu sehen ist, ging und geht die Evakuierung von Terroristen der sogenannten Islam-Armee und ihren Angehörigen aus Douma heute zügig und praktsich ohne Unterbrechung weiter.

Elijah J. Magnier meldete am Nachmittag, dass bis dato heute 44 Busse mit Terroristen und ihren Angehörigen Douma verlassen haben. Aus Douma selbst wurde heute berichtet, dass Zivilisten dort Lager gestürmt haben, wo die Terroristen große Mengen an Lebensmitteln und andere Hilfsgüter gehortet hatten.

Auf der weltpolitischen Bühne hat die OPCW inzwischen SANA zufolge die Einladung der syrischen und russischen Regierung anegnommen, Experten nach Douma zu schicken, die dort vor Ort von Syrien bestrittene Vorwürfe der Terroristen und ihrer Unterstützer untersuchen sollen, dass die syrische Armee dort am Samstag Chlorgas oder eine andere chemische Substanz gegen die für ihre False-Flag-Massaker bekannten Terroristen eingesetzt habe. Für den weiteren Verlauf des Abends ist erneut eine UNO-Sicherheitsratssitzung angesetzt. Erwartet wird SANA zufolge, dass Russland dort Veto gegen einen US-Entwurf zur auf Giftgaslügen basierenden Verurteilung Syriens einlegen und einen eigenen Gegenvorschlag zur Unterstützung der Untersuchung der Vorwürfe durch die OPCW einbringen wird, wobei bislang nicht bekannt ist, wie die USA sich zum russischen Resolutionsentwurf positionieren werden.

US-Präsident Trump und US-Kriegsminister Mattis haben unterdessen Reisen abgesagt, um sich in Washington den Ereignissen in Syrien widmen zu können. Notorische zionistische Kriegstreiber wie #JihadiJulian hoffen darauf, dass das ein Zeichen für noch in der heutigen Nacht, bevor die OPCW zu ihrer Untersuchung der Giftgasvorwürfe aufbrechen kann, bevorstehende Militärangriffe der USA und einiger ihrer Partner gegen Syrien unter dem Vorwand von Giftgasvorwürfen ist. Was bei den Kriegshoffnungen westlich-zionistischer Propagandisten jedoch nicht berücksichtigt wird, ist, was passiert, wenn Russland und Syrien wie angedroht im Gegenzug auf Plattformen schießen, von denen aus Syrien beschossen wird, also etwa US-Kriegsschiffe attackieren, die Raketen auf Syrien abschießen.

Nachtrag 21:30h: Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) soll gerade eine Eilwarnmeldung bezüglich „möglicher Luftangriffe auf Syrien mit Luft-Boden-Raketen oder Marschflugkörpern innerhalb der nächsten 72 Stunden“ verteilt haben.

Nachtrag 22:45h: Russland hat im UNO-Sicherheitsrat soeben den US-amerikanischen Resolutionsentwurf zu Syrien niedergestimmt und der russische Gegenentwurf wurde auch nicht angenommen

