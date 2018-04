Neuer Waffenstillstand in Douma

Nachdem die syrische Armee und ihre Partner in den vergangenen zwei Tagen bei Kämpfen Geländegewinne gemacht hat, haben die in Douma herrschenden Terroristen der Islam-Armee nun den Bedingungen der Armee für ihre Kapitulation und Evakuierung doch zugestimmt und als Zeichen ihrer Ernsthaftigkeit auch bereits einige ihrer Geiseln freiglassen.

Islamic World News stellte die Fortschritte der Armee in den letzten Tagen in Douma am Sonntag wie folgt dar:

Nachdem den Terroristen in Douma also in den letzten zwei Tagen ihre südliche Front auf breiter Linie zusammengebrochen war, entschlossen sie sich im Laufe des gestrigen Sonntags, doch auf ein von der syrischen Regierung unterbreitetes Angebot zu ihrer Kapitulation und Evakuierung einzugehen. SANA zufolge wurde dabei vereinbart, dass die Terroristen binnen 48 Stunden all ihre Geiseln, die sie unter anderem bei einem Großangriff auf die nahegelegene Ortschaft Adra 2013 entführt hatten, anstatt ihre Köpfe als Tannenbaumschmuck zu verwenden, so wie die Terroristen das mit eigenen ihrer Nachbarn gemacht haben, freilassen, und sie im Gegenzug dafür nach Nordsyrien evakuiert werden.

Das syrische TV berichtete am späten Sonntag Abend live von der Ankunft der ersten freigelassenen Geiseln am Checkpoint Wafideen.

Rabbiaa debeh couldn't hold himsel burst in tears on live TV as freed civilians reach al-wafedin camp checkpoint.

pic.twitter.com/VWfiMDEhWa — Ali (@QuarterToAli_) April 8, 2018

US-Präsident Trump nahm unterdessen die plump zusammengelogene und notdürftig inszenierte Chemiewaffenpropaganda der Terroristen vom Samstag zum Anlass, Syrien mit erneuten US-Angriffen zu drohen. Russland reagierte darauf mit einer scharfen Warnung an die USA, und berief für den heutigen Montag eine UNO-Sicherheitsratssitzung zum Thema der False-Flag-Chemiewaffenpropaganda und der US-amerikanischen Kriegsdrohungen gegen Syrien ein.

Advertisements