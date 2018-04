Syrische Armee rückt im Raum Douma vor

Wie inoffizielle Quellen melden, sind die syrische Armee und ihre Partner von der Quds-Brigade am heutigen Samstag im Raum Douma von Westen und Südosten gegen die Terroristen der Islam-Armee vorgerückt.

Unterstützt wurden die Armee und die Quds-Brigade dabei selbstverständlich von der Luftwaffe, was natürlich auch den Terroristen nicht verborgen blieb.

Korrespondenten stellten die Lage in Douma heute auf einer Karte wie folgt dar:

Die in Douma herrschenden Terroristen der Islam-Armee ihrerseits beschossen die Stadt Damaskus mit Artillerie, wodurch SANA zufolge heute acht Menschen ums Leben kamen und 37 weitere verletzt wurden. Außerdem verbreiteten die Terroristen einen Neuaufguss ihrer altbekannten Propaganda mit Giftgaslügen.

Bezüglich Tadamon in der Süd-Damaskus-Tasche berichteten inoffizielle Quellen heute, dass die Armee und die dortigen Terroristen übereingekommen wären, eine Evakuierung der Terroristen nach Jassim in der Provinz Daraa durchzuführen. Ob das dann wirklich so geschehen wird, bleibt freilich noch abzuwarten.

Aus der im Osten von Aleppo gelegenen türkisch besetzten Stadt Al Bab wurde heute derweil ein Autobombenanschlag gemeldet, durch den mindestens acht Personen getötet und 20 weitere verletzt worden sein sollen.

