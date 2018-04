Schwierigkeiten bei der Evakuierung von Terroristen aus Douma

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Donnerstag berichtete, wurde die Evakuierung von Terroristen aus Douma heute aufgrund von Streitigkeiten der Terroristen untereinander ausgesetzt und die bereits nach Douma eingefahrenen Busse wurden aus dem Ort zur weiteren Bereitschaft in der Nähe abgezogen.

Wael zufolge wurde die Evakuierung von Terroristen und ihren Angehörigen hingegen im Stillen trotzdem fortgesetzt, und dabei jedoch auf die Bedingungen der Terroristen eingegangen, dass die Evakuierung nicht gefilmt werden darf, die Busse nicht grün sein dürfen und die Busse mit Vorhängen ausgestattet sein müssen. Was da nun stimmt, ist schwer zu sagen. Auf der Livecam des russischen Verteidigungsministeriums am Douma-Checkpoint waren heute zwar einige Busse zu sehen, die aus Douma herauskamen und anscheinend kontrolliert wurden, doch war nicht zu erkennen, ob die Busse besetzt oder unbesetzt waren.

Rapide Fortschritte gibt es hingegen unzweifelhaft bei der Wiederherstellung von Normalität in bereits befreiten Gebieten von Ost-Ghouta. So wird beispielsweise die Autobahn nach Homs zügig repariert und soll nach fast sechs Jahren Unterbrechung bereits in wenigen Tagen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Aus Europa wurde unterdessen gemeldet, dass nach der deutschen Regierung trotz anhaltender US-Kritik daran heute auch die finnische Regierung eine wesentliche Genehmigung für den Bau der von Russland nach Deutschland verlaufenden Erdgaspipeline Nord Stream 2 durch die finnische Exklusive Ökonomische Zone erteilt hat, und die Verfahren für noch fehlende Genehmigungen aus Schweden und Dänemark wie geplant vorankommen.

