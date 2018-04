Evakuierung von Terroristen aus Douma geht weiter

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete und auf einer Live-Cam des russischen Verteidigungsministeriums zu sehen war, wurde am heutigen Dienstag die Evakuierung von Terroristen aus dern Damaszener Vorstadt Douma den dritten Tag in Folge fortgesetzt.

Letzter Stand dazu ist, dass bislang 15 mit Terroristen und ihren Angehörigen besetzte Busse zur Abfahrt in Richtung Jarabulus bereitstehen, es jedoch erwartet wird, dass sich diese Zahl bis zum Ende des Tages noch auf 30 bis 50 Busse erhöht. In der am Samstag nach Evakuierung der letzten Terroristen eingenommenen Vorstadt Arbin hat die syrische Armee unterdessen SANA zufolge ein umfangreiches Tunnelsystem der Terroristen gesichert, dass sich bis in den Nachbarort Misraba erstreckte.

Aus dem Nordosten der Rastan-Tasche wurde heute gemeldet, dass die syrische Armee dort heute auch die Dörfer Al-Hamidyah und Al-Mashiyah kampflos einnehmen konnte.

Und aus der Provinz Deir Ezzor wurde gemeldet, dass die syrische Armee und ihre Partner in Reaktion auf eine größere Offensive von ISIS-Terroristen in den letzten Tagen dort nun etwas mehr Wüstengelände rund um Faydat al Jubb im Westen der Provinz eingenommen haben.

Sicherheit in die Wüste zu bringen, ist allerdings selbst in Friedenszeiten eine mühsame Angelegenheit, weshalb zu erwarten ist, dass da noch einige weitere Kampagnen erforderlich sein dürften.

Aus Deutschland ist derweil zu vernehmen, dass MdEP Sven Giegold von der oligrünen NATO-Stiefelleckerpartei sich bei den Nachdenkseiten darüber beklagt, dass die Nachdenkseiten kürzlich auf seine auf Lügen und Unterstellungen basierende anti-russische Hetzkampagne aufmerksam gemacht haben. Den Kriesgetreiber Sven Giegold stört der Ton der scharfen Kritik an seiner antirussichen Hetze, was eine „konstruktive Debatte“ verhindere und was „ein zentrales Dilemma der heutigen Linken“ sei, bevor er appelliert, sich konstruktiv auf inhaltlicher Ebene und mit dem Anliegen, progressive Politik zu formulieren und dafür Unterstützung zu gewinnen, zu streiten.

Dann wollen wir hier im Parteibuch die „konstruktive Debatte“ mit Kriegstreiber Sven Giegold mal starten. Der notorische Scharfmacher Sven Giegold fällt nicht erst in Bezug auf Russland durch eine Rolle als Kriegs- und Konflikttreiber für NATO und Co auf. Am 24. Februar 2011 war Sven Giegold in vorderster Reihe derjenigen, die Libyen härter dafür bestrafen wollten, Ziel eines desaströsen von CIA, DGSE, MI6 und NATO geplanten Regime Changes zu sein. Sven Giegold hat außerdem den mörderischen anti-libyschen Propagandalügen der Aggressoren durch unkritisches Weiterverbreiten Gluabwürdigkeit verliehen, wodurch Sven Giegold eine erhebliche an der Ermordung von Zigtausenden von unschuldigen Menschen in Libyen und der Zerstörung des libyschen Staates, mit all ihren katastrophalen Folgen, trägt. Im Terrorkrieg gegen Syrien hat Sven Giegold Ende 2011, nach Beendigung des von ihm mit vorangetriebenen massenmörderischen Aggressionskrieges gegen Libyen, dann auch noch stolz verkündet, höchstpersönlich eine Spendenpatenschaft für den von Zionisten, Wahhabiten und NATO-Aggressoren vorangetriebenen Versuch eines blutigen Regime Changes eingegangen zu sein, obwohl zu dem Zeitpunkt längst jeder halbwegs informierte Mensch hätte wissen müssen, dass es sich dabei um die Unterstützung eines vom Ausland gesponsorten massenmörderischen Terrorkrieges gegen Syrien handelte. Ein Kernelement glaubwürdiger progressiver Politik muss es sein, notorische Kriegstreiber wie Sven Giegold zu isolieren, ihre Mitverantwortung für die Hunderttausenden Kriegstoten der letzten Jahre herauszustellen, und, sofern sie sich für ihre Kriegstreiberei nicht entschuldigen und nicht damit aufhören, sie konsequent aus allen linken und progressiven Zusammenhängen herauszuwerfen und auf allen Ebenen als politische Gegner zu bekämpfen.

