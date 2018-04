Syrische Armee nimmt sechs Dörfer im Südosten von Hama ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Ostermontag berichtete, hat die syrische Armee heute im Nordosten der Rastan-Tasche sechs Dörfer kampflos eingenommen, nachdem Einwohner zuvor die Terroristen aus ihren Dörfern vertrieben und die syrische Armee um Hilfe dabei gebeten haben, einen erneuten Einfall von Terroristen in ihre Dörfer zu verhindern.

Auf einer Karte vom Militärmedienzentrum sieht der Fortschritt wie folgt aus:

Aus Douma bei Damaskus wurde heute unterdessen berichtet, dass die gestern begonnene Evakuierung von Terroristen und ihren Angehörigen von dort heute fortgsetzt wurde.

Nachdem die Evakuierung von bei der Teilung der Ost-Ghouta-Tasche in Douma gestrandeten Terroristen in Richtung Idlib abgeschlossen wurde, wurde heute mit der Evakuierung von Terroristen der sogenannten Islam-Armee in Richtung Jarabulus in der von der Türkei kontrollierten Al-Bab-Tasche im Norden von Aleppo begonnen. Letzter Stand am Abend war, dass heute 20 Busse mit 1065 Personen an Bord Douma in Richtung Jarabulus verlassen haben.

Sollte das Tempo der Evakuierung so bleiben, dürfte es rund einen Monat dauern, bis auch Douma endlich genauso terrorfrei ist wie Harasta, Arbin, Jobar, Zamalka und Ain Tarma es nun sind, und dann auch da der Wiederaufbau beginnen kann.

Spannend könnte auch noch die Frage werden, wozu die Türkei die nach Jarabulus evakuierten Terroristen der Islam-Armee künftig einsetzen wird. Die meisten Kommentatoren scheinen im Moment davon auszugehen, dass die Türkei die Terroristen der Islam-Armee in ihr Jihadi-Bündnis JTS integriert und sie dann in Idlib gegen das von Al Kaida geführte HTS-Bündnis kämpfen laässt. Das ist möglich, aber problematisch, weil die Terroristen der Islam-Armee mit wesentlichen Teilen des JTS-Bündnisses total zerstritten sind.

Eine andere Möglichkeit der Weiterverwendung der Terroristen der Islam-Armee wäre es, sie zur von der Türkei schon mehrfach angekündigten Erstürmung der nur 30 Kilometer südlich von Jarabulus gelegenen Ortschaft Manbij, wo gegenwärtig die von US-Besatzungstruppen unterstützte separatistische Kurdenmiliz YPG herrscht, zu nutzen.

Aus dem 90 Kilometer südöstlich von Jarabulus in der Provinz Raqqa gelegenen Ort Ain Issa wurde heute derweil berichtet, dass eine neugegründete regierungsfreundliche Miliz namens „Syrischer Volkswiderstand“ die dortige Basis der US-Besatzungstruppen mit Mörsern beschossen hat.

