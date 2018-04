Evakuierung von Terroristen aus Douma hat begonnen

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte, hat am heutigen Ostersonntag die Evakuierung von Terroristen und ihren Familienangehörigen aus der Damaszener Vorstadt Douma nach Nordsyrien begonnen.

Schon am frühen Morgen machte die in Douma weilende US-amerikanische Terroristenunterstützerin Deana Lynn heute glasklar, dass sie sich danach sehnt, die „Hölle von Ost-Ghouta“ gegen den nordsyrischen Jihadi-Himmel einzutauschen.

Und schon wenige Stunden später begann ihr Traum wahr zu werden. Die ersten der sich bei den Terroristen in Syrien und ihren Unterstützern stets besonders großer Beliebtheit erfreuenden grünen Schubbusse fuhren nahe Douma in Wartestellung vor.

Und Wael meldete dann am frühen Abend, dass bereits zwölf Busse mit Terroristen und Terrorunterstützern aus Douma Richtung Nordsyrien abgefahren seien. Bevor der Traum aller Terroristen mit der Ankunft in Jarabulus oder Idlib wahr werden kann, müssen die Terroristen in Douma allerdings noch die Bedingung erfüllen, endlich ihre Geiseln aus ihren berüchtigten Foltergefängnissen freizulassen. Die in Douma herrschende Terrorbande Islam-Armee „diskutiert“ gegenwärtig aber intern offenbar bereits heftig darüber, wie sie diese Bedingung möglichst zügig umsetzen können.

