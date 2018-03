Weitere Terroristen aus Arbin in Richtung Idlib evakuiert

Am heutigen Karfreitag wurden SANA zufolge weitere Terroristen sowie ihre Familienangehörige und Freunde aus Arbin in Ost-Ghouta in Richtung Idlib evakuiert.

Dem syrischen TV-Kanal Sama zufolge waren es bis zum späten Abend 100 Busse mit 4849 Personen, darunter 1485 Terrorkämpfer, an Bord, die Arbin heute Richtung Idlib verlassen haben. Inoffiziell heißt es nun, dass der morgige Samstag der letzte Tag der Evakuierungen aus Arbin sein soll und die syrische Armee dann in die südliche Ost-Ghouta-Tasche einrückt.

Zu der dann in Ost-Ghouta noch verbliebenen letzten Tasche Douma wurde heute mehrfach von syrischer und russischer Seite berichtet, dass es dort eine Einigung mit den Terroristen zur Evakuierung in Richtung Idlib gebe. Ein Sprecher der in Douma herrschenden Terrorbande Islam-Armee verneinte die Einigung zur Evakuierung zwar, doch der politische Führer der Bande, Mohammed Alloush, sagte gleichzeitig, die Verhandlungen seien auf gutem Wege. Gerüchten zufolge scheint es in Douma inzwischen unterschiedliche Fraktionen der Islam-Armee zu geben, die sich am Morgen über die Frage der Evakuierung sogar Schießereien untereinander geliefert haben sollen. Der häufig gut informierte @WaelAlRussi sagt, die Vereinbarung mit der Islam-Armee sehe wie folgt aus:

1 Einige Anführer der Islam-Armee werden mit ihrem zusammengeraubtem Vermögen in Höhe von etwa 20 Millionen Dollar nach Jordanien evakuiert

2 Die Al-Faruq-Al-Ezza-Brigaden der Islam-Armee werden nach Idlib evakuiert

3 Der Haupt-Anführer der Islam-Armee, Al Bwidani, wird mit 2000 seiner Kämpfer und ihren Familien in Douma bleiben

Sollte das zutreffend sein, könnte es sein, dass ab Sonntag zunächst eine Teilevakuierung von Elementen der Islam-Armee nach Idlib stattfindet, und wenn die danach noch verbliebenen Terroristen dann nicht evakuierungs- oder kapitulationsbereit sind, mit ihnen dann nochmal über die Frage von Kapitulation, Evakuierung oder Eliminierung nachverhandelt wird.

Aus der südwestlichen syrischen Provinz Daraa wurde heute gemeldet, dass es dort heute in der Stadt Daraa zu Auseinandersetzungen zwischen der syrischen Armee und Terroristen gekommen sein soll, bei denen die Armee auch schwere Raketenartillerie eingesetzt haben soll.

Aus der von kurdischen Separatisten der YPG und ihren internationalen Unterstützern beherrschten Stadt Manbij im Norden der Provinz Aleppo wurde heute gemeldet, dass dort gestern Abend durch einen Sprengsatz je ein in Syrien illegal operierender US-amerikanischer und britischer Besatzungssoldat eliminiert wurden, und fünf ihrer Kameraden verletzt wurden.

Aus Gaza wurde heute gemeldet, dass dort an Sperreinrichtungen zum 1948 besetzten Teil Palästinas bei großen Demonstrationen für das Recht auf Rückkehr vertriebener Palästinenser in ihre Heimat mindestens 15 unbewaffnete Demonstranten von israelischen Scharfschützen und Panzern erschossen wurden und 550 weitere Demonstranten unter anderem durch den Einsatz von giftigen Gasen verletzt wurden.

Bei einem Vergleich der westlichen Propaganda zu den Ereignissen in Ost-Ghouta und in Gaza lässt sich die zionistische Agenda zur Meinungsmache besonders gut erkennen. So meldete die zwangsgebührenfinanzierte zionistische Propaganda-Schleuder Tagesschau aus Ost-Ghouta heute etwa, dass Ost-Ghouta „der seit Februar andauernden Offensive gegen die Rebellen in der Region nahe Damaskus“ „vor dem Fall“ stehe und Hunderte Menschen in Busse stiegen, „in die nordsyrische Region Idlib gebracht werden, die noch von Rebellen gehalten wird.“ Zur israelischen Ermordung unbewaffneter Demonstranten in Gaza meldete die Tagesschau hingegen, dass die USA, die EU und Israel die Hamas als „Terrororganisation“ einstufen und sie 2007 die Macht in dem Küstengebiet an sich gerissen hatte – wobei sie freilich weggelässt, dass Hamas da zuvor demokratische Wahlen gewonnen hatte -, und mit der heutigen Aktion wolle ‚die radikalislamische Hamas, die zu dem Marsch aufgerufen hatte, den Anspruch auf ein „Rückkehrrecht“ der Palästinenser in israelisches Staatsgebiet untermauern.‘

Man vergleiche die Wortwahl: die durch nichts legitimierten Terroristen von Al Kaida, HTS, Ahrar Al Sham und JTS sowie andere sich einen islamischen Anstrich gebende Halsabschneiderbanden wie Islam-Armee und Failaq Al Rahman, die in Ost-Ghouta und Idlib herrschen, werden von der Tagesschau kritiklos und freundlich „Rebellen“ genannt, während die palästinensische Organisation Hamas, die nach einem Sieg in demokratischen Wahlen in Gaza an die Macht gekommen ist, als „Terrororganisation“ und „radikalislamisch“ gebrandmarkt wird. Da lässt sich schon an der Wortwahl die zionistische Agenda der deutschen Staatspropaganda erkennen, was natürlich kaum verwundert, wo Bundeskanzlerin Merkel die Unterstützung des radikalzionistischen israelischen Regimes schließlich zur deutschen „Staatsräson“ proklamiert hat.

Nachtrag Samstag 00:30h: Zitat des Tages:

CC: Porton Down Chemical and Biological Analyst Blood samples from Sergei Skripal and Yulia Skripal were analysed and the findings indicated exposure to a nerve agent or related compound. The samples tested positive for the presence of a Novichok class nerve agent or closely related agent.

Quelle: Royal Courts of Justice Strand, London, WC2A 2LL, [2018] EWCOP 6, Case No: 13228376 & 13228382, Date: 22/03/2018 via JC Külbel

Oops! Das englische Labor hat Proben lediglich positiv auf ein Nervengift der Novichok-Klasse oder ein eng verwandtes Gift getestet? Noch etwas unpräziser ging die Bestimmung des Giftes nicht?

Frage dazu: welches zionistische Apartheidregime betreibt ein geheimes Chemiewaffenprogramm, was möglicherweise Versuche eines Nachbaus von sowjetischen Chemiewaffen beinhalten könnte, hat viele emigrierte Wissenschaftlern aus der UdSSR aufgenommen, vielleicht auch solche, die am sowjetischen Novichok-Programm mitgearbeitet haben, und ist sowohl bekannt für komplexe Mordanschläge in fremden Ländern als auch für False-Flag-Terror? Es soll in Nahost wohl ein zionistisches Apartheidregime geben, dass aufgrund einer kürzlich von Syrien mit russicher Technik abgeschossenen F-16 gerade sicherlich nicht so sonderlich gut auf Russland zu sprechen sein dürfte.

