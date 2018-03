Evakuierung der Terrortaschen in Ost-Ghouta zieht sich

Auch am heutigen Donnerstag wurden wieder zahlreiche Personen aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche mit Bussen von Arbin in Richtung Idlib gefahren.

Am Nachmittag hieß es dazu, 23 Busse mit 1341 Personen einschließlich 646 Terroristen seien unterwegs. Das sind weniger Personen als in den letzten Tagen, aber immer noch nicht wenig. Am dicken Rauch sah man heute, dass die Terroristen versuchen, Beweismittel durch Verbrennen ihrer Zentralen aus der Welt zu schaffen, was normalerweise ein Zeichen für den baldigen Abschluss der Evakuierung ist. Schwierigkeiten machen bei der Evakuierung indes nach wie vor Terroristen, die mit Explosivstoffen an Bord der Busse gehen wollen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat dazu heute erklärt, bislang seien knapp 50 Sprengstoffgürtel beschlagnahmt worden, durch deren Zündung Terroristen vorgehabt hätten, die Evakuierung zu stören.

Aus der nördlichen Ost-Ghouta-Tasche Douma sind, wie auf der Livecam des russischen Verteidigungsministeriums vom humanitären Korridor aus Douma raus zu sehen war, auch heute wieder einige Hundert Zivilisten in die angrenzenden Regierungsgebiete geflüchtet. Was die Verhandlungen mit den Terroristenführern in Douma angeht, so gibt es nach wie vor Gerüchte, dass die Verhandlungen gut oder schlecht liefen, aber keine bestätigte Nachrichten. Die Stimmung scheint aber selbst bei notorischen Unterstützern der Terroristen in Douma inzwischen so zu sein, dass sie einsehen, militärisch verloren zu haben, und sie nun bloß noch auf das Ergebnis der Verhandlungen über die Kapitulationsbedingungen warten. Westliche Medien berichten dazu unter Berufung auf Informationen aus dem syrischen Staatsfernsehen, dass die syrische Regierung den Terroristen in Douma ein Ultimatum gestellt hat, bis Samstag Abend 24:00 Uhr die Bedinungen der Regierung zu Kapitulation und Evakuierung anzunehmen. Das ist insofern plausibel, als bis dahin die Evakuierung der Terroristen aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche abgeschlossen sein dürfte, und dann zum Wochenbeginn am Sonntag Morgen die Säuberung von Ost-Ghouta vom Terrorismus in Douma je nach Verhandlungsergebnis durch Kapitulation und Evakuierung oder durch militärische Maßnahmen fortgesetzt werden könnte.

In den in den letzten Wochen bereits vom Terrorismus befreiten Gebieten Ost-Ghoutas bemüht die syrische Regierung sich gegenwärtig, Schulunterricht für 15.000 Kinder zu organisieren. SANA meldet dazu, in einem Flüchtlingszentrum in Harjala seien 15 vorproduzierte Klassenzimmer in Betrieb genommen worden und in den erst vor wenigen Tagen befreiten Orten Saqba und Kafr Batna hätten bereits vier Schulen den Betrieb aufgenommen.

Gleichzeitig laufen nach wie vor Operationen, um in den gerade befreiten Gebieten die Infrastruktur der Terroristen aufzuspüren und zu sichern. In Harasta wurden dabei größere Lager mit Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern gefunden. In Saqba wurde ein großes unterirdisches Feldlazarett der Terroristen sowie eines ihrer Hauptquartiere entdeckt und zwischen Saqba und Hazeh eine große Werkstatt zur Herstellung von Sprengstoffen und Granaten gesichert.

Gekämpft hat die syrische Armee heute in der östlichen Provinz Deir Ezzor. Nachdem sie dort im Raum Al Mayadin einen größeren Angriff von aus der Wüste kommenden ISIS-Terroristen abgewehrt hat, ist die Armee heute gemeinsam mit der Quds-Brigade zum Gegenangriff in der Wüste übergegangen.

Im Südwesten Syriens kämpfen unterdessen unter FSA-Label operierende Terroristen heftig mit unter dem international geächteten ISIS-Label operierenden Terroristen. Heute wurde gemeldet, dass FSA-Terroristen dabei einen gefangen genommenen Kommandeur der ISIS-Terroristen geköpft haben. Aus der nicht allzuweit davon in der Provinz Daraa liegenden Ortschaft Inkhel wurde berichtet, dass Einwohner dort heute den zweiten Tag in Folge gegen die Herrschaft des von der Terrorgruppe Al Kaida geführten Bündnisses HTS in ihrem Ort demonstriert haben.

Aus der Idlib-Tasche wurde heute derweil gemeldet, dass die von der Türkei unterstützte Jihadi-Allianz JTS und die von der Terrorgruppe Al Kaida geführte Jihadi-Allianz HTS da auch heute wieder westlich von Aleppo gegeneinander gekämpft haben.

Und schließlich kam heute von der Ebene der Weltpolitik die Meldung, dass Russland auf die Schließung des russischen Konsulats in Seattle und der Ausweisung von 60 russischen Diplomaten durch die USA dadurch reagiert hat, 60 US-Diplomaten aus Russland rauszuwerfen und die Schließung des US-Konsulats in Sankt-Petersburg anzuordnen.

