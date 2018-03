Türkische Armee besetzt Dutzende von Dörfern im Nordosten des Irak

Wie kurdische Medien berichten, hat die türkische Armee bei ihrer Militäroffensive im Nordosten des Irak inzwischen Dutzende von Dörfern im Unterbezirk Sidakan der kurdischen Autonomieregion besetzt, die zuvor jahrelang unter der Herrschaft der verbotenen türkischen Gruppe PKK gestanden hatten.

@EmmanuelGMay hat gestern am späten Abend dazu folgende Karte veröffentlicht:

Wer in dieser abgelegenen Gegend im Nordosten des Irak was genau kontrolliert, ist geradezu traditionell unübersichtlich, und jetzt ist es auch nicht anders. Aber die Tiefe der gegenwärtigen türkischen Offensive im Nordostirak legt die Vermutung nahe, dass die türkische Armee diesmal vorhat, entlang der iranischen Grenze bis in die Kandil-Berge vorzustoßen, wo sich seit Jahren die Führung der PKK aufhalten soll.

Aus dem jesidisch geprägten Bezirk Sinjar im Nordwestirak wurde heute unterdessen gemeldet, dass die dortigen unter PKK-Flagge kämpfenden Kräfte zur Abwendung einer angekündigten türkischen Offensive weitere Positionen, darunter einen inoffiziellen Grenzübergang nach Syrien, an die irakische Armee abgetreten haben. Praktisch könnte das allerdings einfach dadurch bewerkstelligt worden sein, dass jesidische Kämpfer in Sinjar einfach ihre PKK-Flaggen weggehängt haben und den inzwischen offiziell zur irakischen Armee gehörenden irakischen Volksmobilisierungseinheiten beigetreten sind. Ob der Türkei das reicht, um auf die angekündigte Sinjar-Offensive zu verzichten, mag abzuwarten bleiben, aber zumindest haben die nun in Sinjar stationierten Einheiten der Volksmobilisierung prompt eine Zusage der irakischen Regierung zu ihrer Unterstützung bei der Abwehr einer möglichen türkischen Offensive bekommen.

Aus der nördlich der Stadt Aleppo gelegenen Ortschaft Tel Rifaat wurde heute ganz ähnliches gemeldet wie aus Sinjar. In dieser nordwestsyrischen Ortschaft, die die Türkei und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner sich in Syrien als nächstes vornehmen wollten, soll seit heute vom syrischen PKK-Ableger YPG nichts mehr zu sehen sein. Dafür gibt es da nun plötzlich, wie zahlreiche Fotos zeigen, reichlich Flaggen der Syrisch-Arabischen Republik.

Nationale Verteidigungskräfte der Syrisch-Arabischen Republik hätten die Kontrolle übernommen, heißt es dazu inoffiziell. Das ist nicht die syrische Armee, aber möglicherweise bietet das bereits einen ausreichenden Schutz vor einer türkischen Attacke auf Tel Rifaat.

Aus Ost-Ghouta nahe Damaskus wurde auch heute wieder gemeldet, dass die Evakuierungen aus den beiden verbliebenen Terroristentaschen weitergehen. Aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche wurden über den Kontrollpunkt Arbin heute bereits 4108 Personen, darunter 1017 Kämpfer, in Richtung Idlib evakuiert. Das ist weniger als gestern, wo über 6000 Personen aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche nach Idlib evakuiert wurden, aber immer noch eine Menge, und es sind mit nunmehr 23.500 aus Arbin in Richtung Idlib evakuierten Personen viel mehr als zuvor gedacht. Letzte Schätzung ist, dass die Evakuierungen aus Arbin noch zwei bis vier Tage weitergehen werden. Die reibungslose Evakuierung von Bewaffneten aus Arbin wurde russischen Angaben zufolge in den letzten Tagen dadurch behindert, dass einige der Bewaffneten vereinbarungswidrig versucht haben, Sprengstoffe, darunter 15 „Selbstmordwesten“ und 289 Handgranaten, mit an Bord der Busse zu nehmen.

Aus der nordöstlichen Ost-Ghouta-Tasche um Douma wurde derweil gemeldet, dass auch heute wieder mehrere Hundert Zivlisten von dort durch den humanitären Korridor in die Regierungsgebiete flüchten konnten. Weiterhin berichtete SANA aus Douma, dass eine stattliche Anzahl von Einwohnern dort heute gegen die herrschenden Terroristen der Islam-Armee demonstriert und ihren Abzug gefordert hat.

Der syrische Tigergeneral Suheil Hassan erklärte allerdings, er glaube nicht, dass eine politische Lösung mit den Extremisten der Islam-Armee möglich sei, und sprach sich dafür aus, die Douma-Terroristen anstatt nach Idlib in die Hölle zu schicken.

Aus der vor einigen Tagen nach einem Abzug der dortigen Terroristen nach Idlib von der Armee eingenommenen Ost-Ghouta-Tasche Harasta wurde heute gemeldet, dass 177 der dortigen gesuchten Personen, die sich nicht nach Idlib evakuieren lassen hatten, nun nicht nur ihren legalen Status geregelt haben, sondern auch gleich der syrischen Armee beigetreten sind.

