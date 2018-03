Evakuierungen aus Ost-Ghouta gehen weiter

Auch am heutigen Dienstag wurden und werden die Evakuierungen von Personen aus den beiden verbliebenen Terrortaschen in Ost-Ghouta fortgsetzt.

Das Militärmediennetzwerk berichtete heute Nachmittag, dass nach der Abfahrt der letzten Busse in einigen Stunden nur noch die rund 14 Quadratkilometer große Douma-Tasche übrig bleibe und verbreitete dazu folgende Karte:

Wie SANA berichtete, sind heute auch bereits Busse nach Arbin gefahren, um weitere Personen aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche nach Idlib zu verbringen. Es scheinen sich in dieser Tasche allerdings noch deutlich mehr evakuierungswillige Personen als zuvor angenommen aufgehalten zu haben, und die Anzahl wuchs im Laufe des Tages ständig. Gegenwärtiger Stand scheint zu sein, dass heute 1001 Bewaffnete und 3182 ihrer Familienangehörigen in 65 Bussen von Arbin in Richtung Idlib gebracht werden sollen. Mit den bisher in den letzten drei Tagen aus Arbin in Richtung Idlib evakuierten 13.190 Personen würde die Gesamtzahl der von Arbin Richtung Idlib evakuierten Personen dann bei 17.373 Personen liegen.

Bezüglich der Douma-Tasche berichtete SANA, dass von dort auch heute wieder mehr als 500 Zivilisten auf die Regierungsseite evakuiert worden seien. Die weitere Entwicklung in Douma ist nach wie vor unsicher. Einige Gerüchte besagen, dass dort eine Vereinbarung gebe, Anführer der dort herrschenden Terrorbande „Islam-Armee“ bestreiten das jedoch. Für den Fall, dass die Terroristen sich nicht evakuieren lassen, soll gegenwärtig eine militärische Lösung des Problems vorbereitet werden.

Aus dem Norden der Idlib-Tasche wurden heute unterdessen wieder Kämpfe mit schweren Verlusten zwischen der von der Terrorgruppe Al Kaida geführten Jihadi-Allianz HTS und der von der Türkei unterstützten Jihadi-Allianz JTS gemeldet. Die aus Ost-Ghouta evakuierten Terroristen können da nun also nahtlos jeweils auf der ihnen genehmen Seite gegeneinander weiterkämpfen.

Bezüglich der nördlich der Stadt Aleppo gelegenen Ortschaft Tel Rifaat gab es heute Gerüchte, dass von der Türkei unterstützte und auf FSA geflaggte Jihadi-Kräfte diese Ortschaft nach einer Vereinbarung zwischen Russland und der Türkei kampflos eingenommen hätten, wobei die Türkei im Gegenzug möglicherweise die Kontrolle über die in der Provinz Idlib gelegenen Ortschaften Jisr Al Shoughur und Maraat Al Numan an Russland abgebe. Die bisher dort herrschende kurdische YPG-Miliz und die im SDF-Bündnis mit der YPG liierte FSA-Gruppe „Armee der Revolution Syriens“ behaupten allerdings, diese Informationen würden alle nicht stimmen und sie hätten auch keine Absicht, die Kontrolle über Tel Rifaat aufzugeben und würden auch kämpfen, um sie zu behalten. Da kaum zu erwarten ist, dass Russland sich türkischen Absichten zur Übernahme der Ortschaft in den Weg stellen würde, mag es also sein, dass da demnächst Kämpfe anstehen.

Russland kann sich währenddessen anschauen, wie die Beziehungen der Türkei zu EU und NATO weiter erodieren. Der EU-Türkei-Gipfel gestern in Varna hat nach Einschätzungen aller Seiten zu keiner Verbesserung der EU-Türkei-Beziehungen geführt, sondern bloß den schlechten Zustand der Beziehungen unterstrichen. Die heutige Entscheidung der NATO, sieben bei der NATO tätigen russischen Diplomaten die Tür zu weisen, dürfte dabei zu weiterer Verstimmung zwischen der Türkei und den anderen NATO-Staaten führen, denn die Türkei hat keine Absicht, bei der gegenwärtigen Ausweisungswelle gegen russische Diplomaten mitzumachen. Die Türkei rechnet dabei inzwischen sogar damit, dass der US-Kongress möglicherweise die Auslieferung von 100 US-Kampfflugzeugen des Typs F-35 blockieren könnte, die die Türkei in den USA bestellt hat. Was die wohl zum Zweck weiteren Druckaufbaus in verschiedenen Fragen gestartete Ausweisungswelle gegen russische Diplomaten ansonsten angeht, kam heute allerdings auch aus dem Haus des deutschen CSU-Verkehrsministers Scheuer allerdings mit der Entscheidung zur deutschen Genehmigung des Nordsee-Pipeline-Ausbaus ein Signal, dass diesen gestern auch von SPD-Außenminister Maas mit der Ausweisung von vier russischen Diplomaten verfolgten politischen NATO-Zielen gegen Russland widerspricht.

Und einer von Sputnik verbreiteten Expertenmeinung zufolge ist es ohnehin gut vorstellbar, dass die NATO-Staaten damit, dass sie immerzu mehr Druck auf Russland machen, sich ein geostrategisches Eigentor schießen, denn womöglich ist das einzige, was sie damit erreichen, Russland immer mehr in Chinas Arme zu treiben. Da der führende NATO-Staat USA gleichzeitig auch noch China durch die Einleitung eines Handelskrieges verprellt, wird obendrein gleichzeitig noch dafür gesorgt, dass die chinesische Wertschätzung für die strategische Partnerschaft Chinas mit Russland weiter steigt.

Der Jemen hat heute unterdessen erklärt, dass seine Luftabwehr gestern zwei angreifende F-16 der VAE getroffen hat.

