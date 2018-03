Evakuierung von Terroristen aus südlicher Ost-Ghouta-Tasche läuft nun zügig

Nachdem gestern lediglich 17 Busse mit 981 Personen an Bord die Reise von Irbin in Richtung Idlib angetreten haben, waren es am heutigen Sonntag, auch wenn bislang noch unterschiedliche Zahlen kursieren, wesentlich mehr.

Am Abfahrtspunkt für die Evakuierung in Irbin herrschte heute geschäftiges Treiben. Russische Soldaten und der syrische rote Halbmond verteilten warmes Essen und Proviant für die Wartezeit und die Reise.

Syrische TV-Sender meldeten am Mittag, dass 15 Busse mit 889 Personen an Bord Irbin in Richtung Idlib verlassen haben. Danny Makki meldete am frühen Abend, dass „gerade“ 33 Busse mit 2301 Personen an Bord Irbin Richtung Idlib verlassen haben. Und Hussein Mortada meldete vor einigen Minuten, dass noch 52 Busse mit 3708 Personen zur Abfahrt bereitstehen, während Breaking News mitteilte, dass am heutigen Sonntag insgesamt mehr als 75 Busse von Irbin in Richtung Idlib aufbrechen würden.

Natürlich muss sich niemand nach Idlib evakuieren lassen. Im Ort Hazeh zum Beispiel feierten nicht wenige Leute lieber die Ankunft der Armee als sich nach Idlib evakuieren zu lassen. Bei anderen Leuten wurde praktisch bis zur letzten Minute versucht, sie zu überzeugen, doch lieber zu kapitulieren und sich versöhnen zu lassen, als nach Idlib zu reisen.

Syrian TV journalist Jafar Younis (https://t.co/7WTgqreaEn) boarded one of the buses bound for #Idlib from #EastGhouta and had an interesting conversation with some of the armed militants. They confirm food hoarding by NATO proxy groups. Worth watching. (w/ subtitles) #Syria pic.twitter.com/oPDl0f5LC9 — Walid (@walid970721) March 25, 2018

Wenn solche Überzeugungsarbeit ab und an Erfolg gehabt hat, wäre das womöglich auch ein Grund für unterschiedliche Zahlen. Wie viele es am Ende auch sein mögen, so dürfte davon auszugehen sein, dass noch in der heutigen Nacht jeder, der es will, aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche in Richtung Idlib gebracht wird, und die südliche Ost-Ghouta-Tasche damit für terroristenfrei erklärt werden wird.

Die einzige Stadt, die dann morgen in Ost-Ghouta noch in Terroristenhand sein dürfte, ist Douma. Zur Evakuierung der nichtversöhnungswilligen Terroristen aus Douma gibt es offenbar trotz markiger Worte von der da herrschenden Bande „Islam-Armee“ Verhandlungen, doch die Verhandlungen gestalten sich unter anderem deshalb schwierig, weil die von Saudi Arabien unterstützten Terroristen der Islam-Armee wirklich nirgendwo, nicht mal in Idlib, willkommen sind. Letzte Gerüchte besagen, dass nun darüber diskutiert werde, evakuierungswillige Terroristend er Islam-Armee in die Ost-Qalamoun-Tasche zu verfrachten, aber ob das klappt ist keineswegs sicher. Russischen Angaben zufolge hat die Islam-Armee heute aber immerhin 1092 Zivilisten aus Douma rausgelassen, die zwar praktisch durch die Bank Kranke und sie begleitende Frauen und Kinder gewesen zu sein scheinen, aber immerhin ist mit der anhaltenden Freilassung von menschlichen Schutzschilden und Geiseln nach wie vor ein Anlass für einen Waffenstillstand gegeben.

Vom türkischen Präsidenten Erdogan war heute unterdessen zu vernehmen, dass die türkische Armee mit seinen Jihadi-Hilfstruppen als nächstes die Ortschaft Tel Rifaat nördlich der syrischen Stadt Aleppo sowie Sinjar im Nordirak erobern soll. Um überhaupt nach Sinjar zu kommen, müsste die türkische Armee allerdings den über den inoffiziellen Grenzübergang Semalka/Faysh Khabur laufende einzige Nachschubroute der USA nach Nordostsyrien kreuzen. Eine Reaktion der USA darauf steht zur Stunde noch aus.

Inter-conflict among #Turkey-led “rebel” groups of Ahrar Al-Sharqiyah & Hamza Division over looted stuff inside #Afrin city. They step on each others flag & arrest many members of each other. 😂😂😂pic.twitter.com/QD6Jj8f7Sf — 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) March 25, 2018

Im nordwestsyrischen Afrin sollen sich die Jihadi-Söldner der Türkei derweil gegenwärtig bekämpfen.

