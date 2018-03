Evakuierung von Terroristen aus Irbin begann mit Verzögerung

Nach der Aufgabe ihrer südlichen Frontlinie am Freitag war für den gestrigen Samstag Morgen die Evakuierung der Terroristen von Failaq Al Rahman und ihrer Angehörigen aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche geplant.

Sandbarrieren wurden weggeräumt und das russische Militär brachte eine Livecam vom Übergangspunkt nahe der Ortschaft Irbin online, doch es dauerte dann noch bis lange nach Anbruch der Dunkelheit am späten Samstag Abend, bis die ersten zehn Busse mit Terroristen die südliche Ost-Ghouta-Tasche verlassen konnten. In Nachrichtenagenturen hieß es zwischenzeitlich, es habe Verzögerungen beim Beseitigen von Sandbarrieren und Minen gegeben, und die Terroristen haben sich nicht entscheiden können, wer auf die Listen zur Evakuierung gesetzt wird.

Tatsächlich scheint es wohl eher so gewesen zu sein, dass die Terroristen die Evakuierungsbedingung der Freilassung ihrer Kriegsgefangenen erst am späten Nachmittag erfüllt haben. Erst danach ging es dann mit der Evakuierung der Terroristen schleppend los, aber bis kurz vor Mitternacht waren es dann 17 Busse mit insgesamt 981 Personen an Bord, die Richtung Idlib aufbrachen.

Die Evakuierung der südlichen Ost-Ghouta-Tasche hat damit unwiderruflich begonnen. Der Druck auf bislang noch in der Tasche verbliebene kapitulationsunwillige Terroristen steigt durch ihre abnehmende Zahl, die eine Wideraufnahme des Kampfes für sie immer aussichtsloser macht, auch zu kapitulieren.

Aus der nordwestlichen Ost-Ghouta-Tasche Harasta, von wo am Freitag Abend die Evakuierung der dortigen Terroristen Richtung Idlib abgeschlossen wurde, wurde am Samstag gemeldet, dass die Armee da eingerückt sei, um sich um Sprengfallen und möglicherweise vereinzelt zurückgebliebene Terroristen zu kümmern. Bilder und Filmmaterial aus Harasta gab es am Samstag jedoch noch nicht.

Aus der nordöstlichen Ost-Ghouta-Tasche Douma wurde am Samstag gemeldet, dass die Verhandlungen mit den Terroristen der sogenannten „Islam-Armee“ zur Übergabe der Stadt an die syrische Armee vorläufig zusammengebrochen sind. Zwar haben die Terroristen am Vormittag einige Hundert Zivilisten durch den im Norden der Tasche liegenden humanitären Korridor rausgelassen, doch die zugesagte Übergabe der rund 3000 in ihrem Foltergefängnis eingesperrten Personen hielten sie nicht ein. Auch schossen die Terroristen der Islam-Armee schon am Vormittag weiter mit Artillerie auf Damaskus, wodurch mindestens ein Zivilist ums Leben kam und sieben weitere verletzt wurden. Am Samstag Nachmittag gab der Anführer der Islam-Armee dann die Parole aus, doch lieber den Tod als Versöhnung, Kapitulation oder Evakuierung anstreben zu wollen.

After surrender of most of East Ghouta, Jaish al-Islam leader hosts a cultish "allegiance to the death" thing pic.twitter.com/83uanviMBF — Hassan Ridha (@sayed_ridha) March 24, 2018

Und am Samstag Abend wurde dann von der Wiederaufnahme heftiger Kampfhandlungen im Osten der Douma-Tasche berichtet.

Aus der Idlib-Tasche wurde am Samstag Abend berichtet, dass die von der Türkei unterstützte Halsabschneiderbande JTS im Ghab-Tal im Nordwestend er Provinz Hama eine Reihe von Positionen der von Al Kaida geführten Halsabschneiderbande HTS gestürmt habe. Das ist ziemlich genau da, wo heute Morgen die zuletzt aus Harasta evakuierten Terroristen hingebracht worden waren. So wie es aussieht, fühlt sich JTS durch die eingetroffene Verstärkung aus Ost-Ghouta stark genug, zu versuchen, es da nun auch mit Al Kaida aufzunehmen.

Aus dem Raum Nord-Aleppo wurde am Samstag gemeldet, dass die Türkei gegenwärtig Gespräche mit Russland zur Übergabe der Ortschaft Tel Rifaat an die Türkei und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner führe. Von Ergebnissen der Gespräche ist bislang nichts bekannt, doch wurde später gemeldet, dass iran-freundliche NDF-Einheiten aus Nubbol und Zahraa ihre Präsenz westlich ihrer Heimatorte verstärkt haben, um da einen weiteren Vormarsch der Türkei und ihrer Söldner zu erschweren. Es dürfte da also nach wie vor größere Differenzen zwischen der Türkei und Iran zu geben, während Russland in der Mitte sitzt und die Differenzen irgendwie auszubalancieren versucht.

