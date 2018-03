Terroristen verlassen Ost-Ghouta-Taschen

Am gestrigen Donnerstag wurden Ahmad Al-Issa zufolge 413 Mitglieder der Terrorgruppe Ahrar Al Sham und 1167 ihrer Familienangehörigen in 30 Bussen aus der von der syrischen Armee umzingelten Damaszener Vorstadt Harasta in die Idlib-Tasche in Nordwest-Syrien evakuiert.

Der Weg der weiteren Entwicklung der Lage in Harasta ist damit vorgezeichnet. Die Evakuierung der damit dort noch verbleibenen etwas mehr als 1000 Terroristen und ihrer etwa 5000 Familienangehörigen soll heute und in den kommenden Tagen fortgesetzt und zügig abgeschlossen werden. Anschließend wird die syrische Armee die Kontrolle über Harasta übernehmen. Sollte sich dann noch ein Rest an nicht evakuierungs- und kapitulationswilligen Terroristen in Harasta aufhalten, wird dieser von der Armee eliminiert werden, was dann aufgrund der geringen Anzahl der Terroristen militärisch keine allzu große Herausforderung mehr sein sollte.

In der östlich von Harasta gelegenen und ebenfalls von der syrischen Armee umzingelten Vorstadt Douma zeichnet sich derweil eine ähnliche Entwicklung ab. Nachdem die dort herrschende Bande Islam-Armee bei einer letzten verzweifelten Gegenoffensive am Dienstag eine krachende Niederlage erlitten hat, gab es Donnerstag Berichte, dass die „Islam-Armee“ zu kapitulieren wünscht. Die Ernsthaftigkeit des Kapitulationswunsches der „Islam-Armee“ wurde dadurch unterstrichen, dass die „Islam-Armee“ am Donnerstag erstmals ihrer Verpflichtung nachgekommen ist, fluchtwillige Zivilisten aus ihrem Herrschaftsgebiet durch den im Norden von Douma eingerichteten humanitären Korridor in das von Regierung kontrollierte Gebiet passieren zu lassen. SANA zufolge machten am Donnerstag über 6000 Personen aus Douma von dieser Möglichkeit Gebrauch, sich der Nutzung als Geiseln und menschliche Schutzschilde durch die Islam-Armee zu entziehen.

Aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche wurde am Donnerstag gemeldet, dass die Armee nach der nun endgültig erfolgten Sicherung der Umgebung von Ain Tarma mit der Erstürmung dieser Damaszener Vorstadt begonnen hat. Die in der südlichen Ost-Ghouta-Tasche maßgebliche Terrorgruppe Failaq Al Rahman soll auf diesen Erfolg der syrischen Armee reagiert haben, indem sie einen Waffenstillstand ausgerufen und die syrische Regierung um Verhandlungen zu ihrer Evakuierung in Richtung Idlib gebeten hat.

Somit sieht Lage in Ost-Ghouta so aus, dass die Entwicklung in allen drei Taschen nun unmissverständlich auf eine baldige Evakuierung oder Kapitulation der Terroristen und die baldige vollständige Wiederherstellung der Sicherheit in Ost-Ghouta hinweist.

تنظيم جيش الاسلام السعودي وفيلق الرحمن القطري في #الغوطة_الشرقية يقصفون شوارع وساحات #دمشق بعشرات الصواريخ والقذائف انتقاماً لهزيمتهم في الميدان

نهايتكم تحت أقدام الجيش السوري قريباً

الفيديو من أحد شوارع دمشق منذ قليل أثناء تساقط القذائف 😰😰 pic.twitter.com/vJe6X26B8Y — هاشتاغ سوري 🇸🇾 (@syria_hashtag) March 22, 2018

Noch ist es aber nicht ganz soweit. SANA berichtete, dass noch am Donnerstag in Damaskus vier Zivilisten durch Artiellerieattacken von Terroristen aus Ost-Ghouta getötet und 14 weitere verletzt wurden.

Aus Nordwestsyrien wurde am Donnerstag unterdessen berichtet, dass die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner am Donnerstag wieder eine handvoll Dörfer westlich von Nubol aus der Hand der kurdischen Separatistenmiliz YPG erobert haben.

Advertisements