Syrische Armee nimmt Hamouriyah ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtet, hat die syrische Armee am heutigen Donnerstag den zentral in Ost-Ghouta gelegenen Ort Hamouriyah eingenommen.

Hamouriyah war einer der von bewaffneten Regierungsgegnern beherrschten Orte in Ost-Ghouta, wo Einwohner in den letzten Tagen mit Flaggen des syrischen Staates und Parolen zur Unterstützung der syrischen Armee Kundgebungen gegen die Ost-Ghouta beherrschenden Terrorbanden abgehalten hatten. Schon als in der letzten Nacht die Nachricht die Runde machte, dass die Armee trotz massiver Gegenwehr von Terroristen nach Hamouriyah rein geht, haben sich Tausende von Einwohnern von Ost-Ghouta in der Hoffnung auf eine Gelgeneheit zur Flucht auf den Weg nach Hamouriyah gemacht. Am Morgen sind die letzten Terroristen angesichts der überlgenen Armee und der ihnen feindlich gesonnenen Menschenmengen aus Hamouriyah geflüchtet. Die Armee hat sodann einen Fluchtkorridor in die von der Regierung kontrollierten Gebiete östlich von Hamouriya aufgemacht. Die russische Agentur Ruptly hatte dazu einen Livevideofeed geschaltet, durch den jeder mitverfolgen konnte, dass der Weg raus aus den Terroristengebieten endlich offen war:

Und die Menschen kamen zu Tausenden. Durch den Korridor in Hamouriyah sind praktisch den ganzen Tag über Menschen aus unterschiedlichen Orten der südlichen Ost-Ghouta-Tasche in die von der Regierung beherrschten Gebiete geflüchtet.

Am Ende soll eine fünfstellige Zahl von Menschen geflüchtet sein, 10.000, 12.000, 20.000 oder wieviel auch immer, jedenfalls waren es viele Menschen, und vielen waren sowohl ihr Leid als auch ihre Erleichterung im Gesicht abzulesen.

Es gab einige Berichte, dass Terroristen noch versucht haben, die Leute mit Einschüchterungen, Mord und Totschlag an der Flucht über Hamouriyah zu hindern, doch letztlich waren sie gegen die Menschenmassen machtlos. Das Terrorregime von Failaq Al Rahmen und Al Kaida in der südlichen Ost-Ghouta-Tasche dürfte sich damit praktisch erledigt haben. Was im Rest der Tasche nun noch übrig ist, dürften kaum mehr als Steine und Terroristen sein, mit denen die syrische Armee es nicht mehr sonderlich schwer haben wird. Aus der nordöstlichen Tasche in Ost-Ghouta wurde unterdessen gemeldet, dass die Armee den Ort Rayhan eingenommen hat, und die dortigen Terroristen damit mitsamt ihrer Geiseln in Douma isoliert sind.

Und da laufen auch schon Verhandlungen über eine geregelte Kapitulation der bewaffneten Banden.

Aus der nordwestsyrischen Stadt Afrin wurde heute unterdessen gemeldet, dass dort in den letzten zwei Tagen rund 100.000 Zivilisten vor der Invasion der türkischen Armee und ihrer auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner geflüchtet sind.

https://twitter.com/Syria_Hezb_Iran/status/974394788106600448

Die türkische Armee und ihre Jihadi-Söldner eroberten unterdessen weitere Dörfer im Afrin-Bezirk aus der Hand der kurdischen Separatistenmiliz YPG. Den Fluchtkorridor lassen sie jedoch bislang offen.

Bezüglich der von YPG-Milizen und US-Truppen besetzten Stadt Manbij weiter östlich im Norden der Provinz Aleppo haben die USA am heutigen Donnerstag erklärt, dass sie nicht vorhaben, sich an die vom gerade gefeuerten US-Außenminister mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffene Vereinbarung zum Abzug der YPG-Milizen aus der Stadt und dem Einzug der türkischen Armee dort zu halten. Es gebe keine Vereinbarung mit der Türkei zu Manbij, erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums dazu heute einfach.

