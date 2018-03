Syrische Armee wehrt Großangriff in Nordwest-Hama ab

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Mittwoch mitteilte, haben die syrische Armee und ihre Partner einen Großangriff von Terroristen auf die Ortschaften Hamamiyat und Kernaz im Nordwesten der Provinz Hama abgewehrt.

Die Terroristen sprachen am Morgen davon, dass ihre Angriffstruppen für den „Zorn für Ghouta“ genannten Großangriff aus der sich als FSA ausgebenden Jihaditruppe Jeish Izza, der Gruppe Jeish Ahrar sowie von der Türkei unterstützten Halsabschneiderbanden der JTS und weiteren Gruppen bestehen würden. Später wurden als weitere an dem Großangriff teilnehmende Terrorgruppen der syrische Al-Kaiada-Ableger HTS und der in Jisr Shoughour basierte zentralasiatische Al-Kaida-Ableger Turkistan Islamic Party erkannt. Terroristen und ihre Unterstützer berichteten am Vormittag stolz, dass die Angreifer unter Einsatz von Panzern und schwerer Artillerie die Ortschaften Kernaz und Hamamiyat erobert haben und auch in mindestens zwei weiteren Ortschaften der Gegend gekämpft werde, was auch von Freunden der syrischen Regierung bestätigt wurde.

Doch die syrische Armee wendete ihr Konzept der elastischen Verteidigung perfekt an und schon zum Nachmittag wendete sich das Blatt. Die syrische Armee und ihre Partner der NDF rückten wieder nach Kernaz ein, erbeuteten dabei mindestens einen Panzer der Terroristen und am Abend nahmen sie auch Hamamiyat wieder ein, womit die alte Frontlinie wieder komplett hergestellt war. Ein Kommandeur der Terroristen fasste den Verlauf ihrer Großoperation „Zorn für Ghouta“ anschließend wie folgt zusammen: „Nachdem wir in Kernaz und Umgebung vorgerückt waren, kam die Luftwaffe und bombte uns kaputt. Unsere Verluste betragen 98 Mann aus sechs Fraktionen. Die Verluste der Regierungseinheiten lagen hingegen bei null, denn die Regierungseinheiten zogen sich komplett zurück, nachdem wir den ersten Mörser abgefeuert hatten.“ Regierungsanhänger berichten jedoch, dass es durch die heutige Terroroffensive in Nordwesthama in ihren Reihen mindestens zwei Tote gegeben hat. Spät abends gab es dann Meldungen, Einheiten der türkischen Armee seien nach Nordwest-Hamah unterwegs, um da Beobachtungsposten wie im Osten der Idlib-Tasche einzurichten, damit der von den Astana-Mächten vereinbarte Waffenstillstand auch an dieser Front zukünftig respektiert wird.

Aus Ost-Ghouta selbst wurde heute berichtet, dass die syrische Armee inzwischen rund die Hälfte des Ortes Jisreen eingenommen hat, sie an den Ortsrand von Hamouriah vorgerückt ist, sie inzwischen in der Industriezone von Duma kämpft und sie in Rayhan inzwischen gegen heftigen Widerstand von Bewaffneten bis zur Hauptmoschee des Ortes vorgerückt ist. @PetoLucem hat eine Karte dazu:

SANA berichtete, dass es auch heute wieder gelungen ist, die Evakuierung einiger Zivilisten aus der Kampfzone Ost-Ghouta durch den nördlichen Korridor zu sichern, und berichtete weiterhin, dass durch Artilleriebeschuss von Terroristen heute in Damaskus und Umgebung fünf Zivilisten verletzt wurden.

Aus dem nordwestsyrischen Bezirk Afrin wurde gemeldet, dass die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner dort heute zehn Dörfer an unterschiedlichen Fronten aus der Hand der kurdischen Separatistenmiliz YPG eingenommen haben, die Türkei und ihre Söldner jedoch nach wie vor einen Fluchtkorridor aus Afrin in Richtung Aleppo offenlassen. Auf einer Karte von 24 Resistance sieht das wie folgt aus:

Bei einem türkischen Luftangriff in der Nähe von Afrin sind heute acht aus Nubol und Zahraa stammende regierungstreue syrische NDF-Kräfte ums Leben gekommen, und bei weiteren Luftangriffen in Nubbol möglicherweise nochmal drei Zivilisten dazu.

Es gibt unbestätigte Berichte, dass die syrische Armee daraufhin Vergeltungsangriffe auf türkische Armeepositionen nordöstlich von Nubol unternommen hat. Außerdem gab es auch heute wieder Berichte und Gerüchte, dass YPG bislang von ihr gehaltene Positionen in Nordwestsyrien, möglicherweise auch die Stadt Afrin selbst, an die syrische Armee übergeben will oder übergeben hat. Wirklich offiziell bestätigt ist diesbezüglich aber nach wie vor noch nichts.

Nachtrag Donnerstag 02:30h: Britanniens Regierungschefin May hat die Skripal-Provokation zu Anlass nehmend am Mittwoch scharfe Maßnahmen gegen Russland und eine Gesetzesinitiative, mit der der britischen Regierung mehr Macht gegeben werden soll, angekündigt. So will Britannien nun unter anderem keine offizielle Regierungsdelegation mehr zur Fußball-WM nach Russland schicken. Ob die britische Regierung daran denkt, als weitere anti-russische Strafmaßnahme auch englischen Hooligans den Besuch der Fußball-WM in Russland zu verbieten, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Advertisements