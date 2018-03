Syrische Armee nimmt Aftris ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Montag berichtete, hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida und ihre Komplizen nun auch die im Osten der südlichen Ost-Ghouta-Tasche gelegene Ortschaft Aftris eingenommen.

Auf einer Karte von 24 Resistance Axis sieht dieser Fortschritt der Armee in der südlichen Ost-Ghouta-Tasche wie folgt aus:

Aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche wurde des Weiteren berichtet, dass es dort am heutigen Montag in den Orten Hamouriyah, Saqba, Jisrin, Kafr Batna und Hazeh Pro-Regierungs-Demonstrationen gegeben haben soll, wobei Regierungsgegner der Gruppe Failaq Al Rahman in Kafr Batna auf die Demonstranten geschossen und dabei einen Demonstranten getötet haben sollen.

Von Zentrum der Ost-Ghouta-Taschen wurde derweil berichtet, dass die Armee dort den Gürtel zwischen den drei Taschen deutlich erweitert hat, sodass abgesehen von möglicherweise noch existierenden geheimen Tunneln jede Verbindung zwischen den drei Taschen in Ost-Ghouta gekappt ist. 24 Resistance Axis hat den heute dort von der Armee erzielten Fortschritt auf einer Karte wie folgt dargestellt:

Aus dem Bezirk Qadam südlich von Damaskus wurde heute derweil gemeldet, dass die syrische Regierung mit dortigen Al-Kaida-Terroristen und ihren FSA-Kumpanen ein Abkommen zu ihrer Evakuierung nach Idlib getroffen hat und dazu bereits Busse breitgestellt wurden. Kaum war das Abkommen bekannt, haben Mitglieder der mit Al Kaida rivalisierenden Terrorgruppe ISIS die evakuierungswilligen Terroristen attackiert. Trotzdem gelang es am Abend, einen ersten Schub der Terroristen und „Rebellen“ aus Qadam in Richtung Idlib zu evakuieren, doch bis zur vollständigen Umsetzung der Evakuierung der Terroristen aus Qadam dürfte es wohl, selbst wenn alles funktioniert wie geplant, noch ein paar Tage dauern.

Angesichts dessen, dass die Lieblingsterroristen der anti-syrischen Kriegskoalition damit vor einer vollständigen Niederlage in und um Damaskus stehen, haben die USA dem UNO-Sicherheitsrat einen neuen Resolutionsentwurf für einen Waffenstillstand in Ost-Ghouta vorgelegt, von dem Terrorgruppen wie Al Kaida nicht ausgenommen sind, und dazu für den Fall, dass die syrische Armee und Russland die Eliminierung von Terroristen in Ost-Ghouta fortsetzen, mit militärischen Angriffen wie letztes Jahr im April anlässlich der Niederlage von Al Kaida und Kumpanen bei ihrem Angriff auf Hama gedroht. Der russische Botschafter bei der UNO seinerseits hat in einer Antwort dazu darauf darauf verwiesen, dass Terroristen der Nusra Front in Ost-Ghouta Chlorgas eingesetzt haben, bewaffnete Regierungsgegner die Evakuierung von Zivilisten durch Beschuss sabotieren und Russland mit der Einrichtung humanitärer Korridore und fünfstündigen täglichen Feuerpausen Schritte auf dem Weg zu dem von der letzten UNO-Sicherheitsratsresolution geforderten Waffenstillstand unternommen hat, die andere Seiten noch vermissen lassen.

Aus dem nordwestsyrischen Bezirk Afrin wurde gemeldet, dass die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner dort am heutigen Montag wieder eine ganze Reihe von Dörfern aus der Hand der kurdischen Separatistenmiliz YPG erobert haben, darunter auch den weit südöstlich von Afrin gelegenen Ort Basselhaya. Durch die Einnahme von Basselhaya wird die verbliebene Fluchtroute aus Afrin in Richtung Aleppo einerseits zunehmend zu einem Spießroutenlauf zwischen den Fronten der Jihadi-Söldner der Türkei, doch andererseits macht die Türkei damit, dass sie den Fluchtkorridor bislang nicht geschlossen hat, klar, dass sie die Flucht von Menschen aus Afrin bislang nicht verhindern will. Auf der Karte sieht die Situation im Bezirk Afrin gegenwärtig etwa wie folgt aus:

Der YPG nahestehende Quellen melden, dass 5.000 Menschen bereits aus Afrin über den schiitisch geprägten Ort Nubbol in die von der syrischen Regierung gesicherten Gebiete Aleppos geflüchtet seien und 25.000 weitere, darauf warten, in den nächsten 24 Stunden flüchten zu können.

Sollte der Trend anhalten, und davon ist wohl auszugehen, wird sich möglicherweise bald herausstellen, dass die Anzahl der sich im Afrin-Bezirk aufhaltenden Menschen deutlich kleiner war als die eine Million oder mehr, die die YPG und ihre Sympathisanten ständig behaupten. Insbesondere aus den Gebieten nordwestlich der Stadt Afrin soll es gegenwärtig erhebliche Fluchtbewegungen geben.

Und schließlich wurde bezüglich des Afrin-Bezirkes heute noch gemeldet, dass die YPG die Kontrolle über einige nahe an Nubbol und Zahraa gelegene Orte, darunter Tel Rifaat und Mennagh, an der syrischen Regierung gegenüber loyale NDF-Kräfte übergeben hat oder übergeben will. Diesbezüglich ist jedoch nach wie vor noch nichts bestätigt, sodass angenommen werden darf, dass über die Modalitäten ebenso noch verhandelt wird, wie darüber, welche Orte das genau betrifft. Dennoch kursieren bereits verschiedene Karten, auf denen mehr oder weniger große Gebiete eingezeichnet sind, die die YPG an den syrischen Regierung gegenüber loyale Kräfte übergeben könnte oder schon übergeben haben soll.

