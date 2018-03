Syrische Armee nimmt Madyara ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Sonntag mitteilte, hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida und ihre Komplizen in Ost-Ghouta nahe Damaskus die Ortschaft Madyara eingenommen.

Mit der Einnahme von Madyara hat die Armee von Osten eine Verbindung zu Positionen anderer Einheiten südlich von Harasta bekommen und die Ost-Ghouta-Tasche damit vollständig in eine Nord- und Südhälfte geteilt. Weiterhin meldeten inoffizielle Quellen kurz darauf, dass auch nordöstlich von Harasta positionierte Armeeeinheiten Madyara erreicht haben, wodurch der nördliche Teil der Ost-Ghouta-Tasche nochmals in einen westlichen Teil, Harasta, und einen östlichen Teil, Duma, geteilt wurde.

Die Ost-Ghouta-Tasche ist damit dreigeteilt, etwa so wie das auf dieser Karte von @PetoLucem dargestellt ist:

Wie auf der Karte zu sehen ist, ist die syrische Armee außer in Madyara auch im Südosten der Ost-Ghouta-Tasche wieder etwas vorgerückt. Terroristen in Ost-Ghouta reagierten auf diese Erfolge der Armee, indem sie Zivilisten in Damaskus unter Feuer nahmen und dadurch mindestens vier Menschen töteten und 26 weitere verletzten. Des weiteren gab es auch am heutigen Sonntag wieder Demonstrationen in Hamouriya, Saqba und Kafr Batna im Süden der Ost-Ghouta-Tasche, wo Menschen forderten, dass die Terroristen sich zurückziehen und die Ortschaften kampflos an die syrische Armee übergeben werden.

Im nordwestsyrischen Bezirk Afrin haben die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner am heutigen Sonntag die Umzingelung der Stadt Afrin weiter vorangetrieben.

Die einzige Verbindung der Afrin beherrschenden kurdischen Separatistenmiliz YPG und ihrer Partner nach draußen in die von der syrischen Regierung beherrschten Gebiete ist nun nur noch etwa acht Kilometer breit und wird auf mehreren Kilometer Läge von der Türkei und ihren Söldnern belagert. Militärisch ist die vollständige Einkesselung von Afrin damit für die YPG nicht mehr abzuwenden.

YPG fighter in Afrin: "We'd rather die than hand Afrin over to the traitorous Russians" pic.twitter.com/ZZTc27zngm — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) March 11, 2018

Anstatt die Stadt Afrin nun in höchster Not an die syrische Armee zu übergeben, und die unweigerlich mit einem hohen Blutzoll in den Reihen der kurdischen Bevölkerung von Afrin und der dort stationierten Einheiten der YPG einhergehende Eroberung der Stadt durch die Türkei und ihre Jihadi-Söldner auf diesem Wege dadurch in letzter Minute abzuwenden, den Grund für die türkische Aggression damit entfallen zu lassen, geben die kurdischen Separatisten nach wie vor die Parole vom „Kampf bis zum Ende“ aus und fordern für diesen überflüssigen Kampf auf verlorenem Posten internationale Unterstützung.

