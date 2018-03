Syrische Armee nimmt Misraba ein

Die syrische Armee hat am heutigen Samstag, nachdem tagelange Verhandlungen zur freiwilligen Übergabe gescheitert waren, die zentral in der von der Terrorgruppe Al Kaida und ihren Kumpanen beherrschten Tasche Ost-Ghouta nahe Damaskus gelegene Ortschaft Misraba eingenommen.

In einem Keller in Misraba traf die syrische Armee rund 60 Personen an, die sich geweigert hatten, mit den Terroristen mitzugehen, als diesse aus Misraba flüchteten, und in dem Keller auf die Ankunft der syrischen Armee gewartet haben, um so der Herrschaft der Terroristen zu entkommen und in sicheres Gebiet zu kommen.

الجيش العربي السوري يحرر نحو 60 مدنياً بينهم أطفال ونساء كان الإرهابيون يحتجزونهم كدروع بشرية في بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية pic.twitter.com/jfeSinvlIO — Hassan Ridha (@sayed_ridha) March 10, 2018

Nordöstlich von Harasta ist die syrische Armee der Weiteren von Norden her an die Hauptverbindungsstraße zwischen den Orten Duma und Harasta vorgestoßen, ganz im Nordosten der Ost-Ghouta-Tasche rückt die Armee bei Rayhan weiter vor und im Südosten der Tasche ist sie dabei, die Ortschaft Aftris einzunehmen.

Auf einer aktuellen Karte von @PetoLucem sieht die Lage in Ost-Ghouta damit wie folgt aus:

Auch wenn die Verbindungen noch nicht ganz geschlossen sind, hat die syrische Armee durch Feuerkontrolle die Ost-Ghouta-Tasche damit in militärischer Hinsicht in drei Teile zerlegt: ein Teil ist Harasta, ein zweiter Teil ist Duma und Rayhan und der dritte Teil ist der durch die Ortschaften Irbeen, Jobar und Jisreen aufgespannte ehemalige Süden der Tasche. Die in Ost-Ghouta herrschenden Terroristen reagierten auf diese Entwicklung mit einer öffentlichen Erklärung, dass sie sich nicht evakuieren lassen werden, sie bis zum Ende weiterkämpfen werden und die gemeinsam mit Al Kaida den Süden der Tasche beherrschende Gruppe Failaq Al Rahman den Kampf anführen wird. Wie ernst es ihnen damit ist, zeigten die Terroristen heute unter anderem dadurch, dass sie während der heutigen Feuerpause eine Frau und drei ihrer Kinder erschossen, als diese über den südlichen humanitären Korridor aus Jisreen in die von der Regierung beherrschte Ortschaft Maliha flüchten wollten. Eine Niederlage oder Kapitulation in Ost-Ghouta würde für die Terroristen in Syrien und ihre ausländischen Sponsoren bedeuten, dass sie sämtliche Träume einer Eroberung von Damaskus einstweilig begraben können.

Im nordwestsyrischen Bezirk Afrin haben die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner auch am heutigen Samstag wieder eine ganze Reihe von Dörfern aus der Hand der kurdischen Separatistenmiliz YPG und ihren Partnern eingenommen.

Wie auf der Karte zu sehen ist, setzten die türkische Armee und ihre Söldner auch heute ihre Bemühungen zur Umzingelung der Stadt Afrin erfolgreich fort. Nur rund zwölf Kilometer fehlen der türkischen Armee und ihren Hiwis noch, bis der Ring um Afrin komplett ist. Die Separatisten der YPG machen trotzdem immer noch keine ernsthaften Anstalten, die Stadt Afrin an die syrische Armee zu übergeben und so die Stadt vor der Zerstörung und ihre zumeist kurdisch geprägten Einwohner vor einem Desaster zu retten. Eine Niederlage oder Übergabe von Afrin an die syrische Armee würde für kurdische Separatisten bedeuten, dass sie ihre Träume, aus Syrien, Irak, Iran und der Türkei einen kurdischen Staat mit Meereszugang zum östlichen Mittelmeer herausschneiden können, einstweilig begraben können.

