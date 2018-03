Syrische Armee verkleinert Ost-Ghouta-Tasche weiter

Die syrische Armee hat am heutigen Donnerstag die unter anderem von der Terrorgruppe Al Kaida beherrschte Tasche in Ost-Ghouta nahe Damaskus an ihrer südöstlichen Front weiter deutlich verkleinert.

Zunächst hatte die Armee dort bis zum Morgen die Ortschaften Hawsh Qubaybat und Hawsh al Ashari eingenommen.

Bei der täglichen Waffenruhe von neun bis vierzehn Uhr gab es heute eine Neuerung. Da der im Norden der Tasche eingerichtete humanitäre Korridor aufgrund von Terroristenbeschuss bislang kaum zur Evkuierung von Zivlisten genutzt werden konnte, hat die syrische Armee heute im Süden der Tasche die Straße von Jisreen nach Maliha als weiteren humanitären Korridor zur Evakuierung von Zivlisten aus der Kampfzone eingerichtet. Dort brach während der Waffenruhe auch gleich ein Fahrzeugkonvoi mit rund dreihundert Familien an Bord zur Flucht aus der Kampfzone auf. Doch kurz bevor der Konvoi den Übergangspunkt erreicht hatte, wurde er von Terroristen beschossen, die die Flucht ihrer als menschliche Schutzschilde benötigten Geiseln unterbinden wollten. Über menschliche Opfer dieser Terrorattacke auf flüchtende Zivilisten liegen keine Zahlen vor, jedoch erklärte das russische Verteidigungsministerium anschließend, dass mindestens drei Fahrzeuge des Konvois dabei ausbrannten. Den humanitären Korridor attackierten Terroristen heute wie üblich auch wieder, weshalb durch diesen Korridor auch heute wieder weder Zivilisten evakuiert noch, wie es für heute eigentlich geplant war, humanitäre Hilfsgüter geliefert werden konnten.

Terroristen in Ost-Ghouta versuchten sich der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA zufolge auch an einer Konterattacke zur Rückgewinnung verlorener Positionen, wurden dabei jedoch von der syrischen Armee zurückgeschlagen.

Weiterhin berichtete SANA, dass die syrischen Behörden eine größere Ladung Waffen abgefangen haben, die zu Terroristen in Ost-Ghouta geschmuggelt werden sollten. Durch willkürlichen Artilleriebeschuss von Wohngegenden in Damaskus durch Terroristen wurden SANA zufolge auch heute wieder mehrere Zivilisten verletzt, und beim Beschuss der Ortschaften Fuah und Kafraya in der nordwestsyrischen Provinz Idlib durch Terroristen kamen zwei 14-jährige Mädchen ums Leben.

Nach dem Ende der nicht eingehaltenen Waffenruhe nahm die syrische Armee im Südosten der Ost-Ghouta-Tasche den seit 2012 von Terroristen beherrschten Luftverteidigungsstützpunkt Aftris und Farmland östlich von Jisrin ein.

Im Norden der Idlib-Tasche lieferten sich das von Al Kaida geführte Bündnis HTS auch heute wieder unabsichtliche Kämpfe mit der von der Türkei unterstützten Halsabschneider-Allianz JTS. @Suriyak fasst das heutige Kampfgeschehen da wie folgt zusammen: HTS hat die Orte Busratoun, Khan al-Asal und Kafr Naha von JTS erobert, JTS hat dann Kafr Naha von HTS zurückerobert und nun kämpfen sie um die bislang von JTS beherrschten Orte Jamiat Amin und Urem al-Kubra.

Deutlich geordneter laufen die Kämpfe im nordwestsyrischen Bezirk Afrin ab. Dort haben die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggte Jihadi-Hiwis heute im Südwesten der bislang noch von kurdischen YPG-Separatisten beherrschten Tasche den größeren Ort Jinderes und nördöstlich der Stadt Afrin die Dörfer Hallubi Saghir, Qatma Nu, Merasat al Khatib und Shawarghat al-Juz erobert.

Dass es der türkischen Armee ihren Lakaien gelungen ist, bis nach Shawarghat al-Juz vorzurücken, dürfte bedeuten, dass die YPG-Kräfte nicht in der Lage sein werden, die baldige Einkreisung der Stadt Afrin durch die türkische Armee und ihre Jihadi-Lakaien noch mit militärischen Mitteln zu verhindern. Trotzdem macht die YPG nach wie vor keine Anstalten, die Kontrolle über die Stadt an die syrische Armee zu übergeben, und so die türkische Aggression durch Wegfall des Grundes zu beenden.

Der türkische Außenminister Cavusoglu kündigte derweil an, dass die türkische Militäroperation im Bezirk Afrin bis zum Mai beendet sein werde, und bot dazu dem Irak gleich an, ab Mai, wenn auch die Wahlen im Irak vorbei sind, eine gemeinsame türkisch-irakische Militäroperation gegen kurdische Terroristen im Nordirak durchzuführen. Es darf vermutlich davon ausgegangen werden, dass eine solche türkisch-irakische Militäroperation im Nordirak nicht nur die Eliminierung von PKK-Terroristen im Nordirak zum Ziel hätte, sondern dass eine geplante und willkommene Nebenfolge einer solchen Operation auch wäre, den illegal an der Seite der YPG in Syrien operierenden US-Truppen ihre Nachschubwege dorthin abzuschneiden, um sie so zum Abzug aus Syrien zu zwingen.

Advertisements