Ost-Ghouta-Tasche schon fast in zwei Teile gespalten

Die syrische Armee hat am gestrigen Mittwoch in der von Al Kaida und anderen Terroristen beherrschten Ost-Ghouta-Tasche nahe Damaskus den größten Teil des zentral gelegenen Ortes Beit Sawa eingenommen, womit nun nur noch etwa 1400 Meter fehlen, um die Tasche vollständig in eine Süd- und Nordhälfte zu teilen.

Vom nördlich von Beit Sawa gelegenen Ort Misraba hat die syrische Armee auch bereits einige Blöcke im Süden und Osten eingenommen. Nach dessen Einnahme ist die syrische Armee perfekt positioniert, um den westlich von Beit Sawa und Misraba liegenden Ort Madira einzunehmen und die noch verbliebene Lücke damit komplett zu schließen. Bereits jetzt dürfte die Situation aber so aussehen, dass die Armee Feuerkontrolle über den verbliebenen durch Madira verlaufenden Transportkorridor zwischen dem Norden und dem Süden der Tasche hat, womit die Tasche in militärischer Hinsicht bereits geteilt ist. Nach der Einnahme von Misraba und Madira sollte es der syrischen Armee außerdem nicht mehr schwer fallen eine Verbindung zur syrischen Armeeposition nordöstlich von Harasta herzustellen, womit auch die Hauptorte im Norden der Tasche, Harasta und Duma, voneinander gestrennt wären. Aus Orten wie Hamouriya und Kafr Batna im Süden der Tasche wurde auch gestern wieder berichtet, dass Einwohner dort mit der syrischen Fahne gegen die Herrschaft der Terroristen demonstrieren gegangen sind, was es plausibel erscheinen lässt, dass zu den Einwohnern gehörende bewaffnete Kämpfer zumindest in einigen Orten im Süden der Tasche des aussichtslosen Kampfes gegen die syrische Armee bereits überdrüssig sind.

FOOTAGE: Inhabitants of “rebels”-held #Hamuriyah town during demonstration in support of #Syria|n ‘Regime’, raising flags of Syrian Arab Republic. (7 march 2018) #DamascusSteel #Ghoutapic.twitter.com/yYsIatJK4v — 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) March 7, 2018

Auf einer Karte sieht die Lage in Ost-Ghouta wie folgt aus:

Nachdem der türkische Präsident Erdogan mit dem russischen Präsidenten Putin und dem iranischen Präsidenten Rouhani telefoniert hat, erklärte ein Sprecher Erdogans, dass nun auch die Türkei die Befriedung von Ost-Ghouta durch die Evakuierung der Anti-Regierungskämpfer unterstützt. Es sieht also ganz danach aus, als ob in Ost-Ghouta demnächst die berühmten grünen Busse zur Evauierung der kapitulationsunwilligen Kämpfer nach Idlib oder Jarabulus auffahren werden, wo sie dann alsbald für den Kampf gegen Al Kaidas HTS-Bündnis oder mit den USA im Bündnis stehende kurdische Separatisten der YPG weiterverwendet werden. Die Terroristen zieren sich da im Moment zwar noch, weil sie, wie der deutsche Hasbarasender DW gerade entsetzt schrieb, mit einer Niederlage in Ost-Ghouta „keine Möglichkeiten mehr“ haben, die syrische Hauptstadt „Damaskus direkt anzugreifen,“ aber drumherumkommen werden sie um die Niederlage natürlich trotzdem nicht.

Aus der Idlib-Tasche wurde am Mittwoch derweil gemeldet, dass das von der Terrorgruppe Al Kaida geführte HTS-Bündnis dort westlich der Stadt Aleppo vom türkisch geführten Bündnis HTS wieder einige Dörfer zurückerobert hat. Nahe Abu Dhuhour wurde derweil unter türkischer Beobachtung ein Übergang eingerichtet, durch den Zivilisten vor den Kämpfen zwischen den Halsabschneiderbanden aus der Idlib-Tasche ins Regierungsgebiet flüchten können. Aus dem vor über einem Jahr von Terroristen befreiten Aleppiner Stadtbezirk Bustan Al Qasr wurde am Mittwoch zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder gemeldet, dass es dort zum ersten Mal seit langem wieder einen Artillerieeinschlag aus dem westlichen Aleppiner Umland gegeben hat und durch diesen Akt des Terrors ebenso wie durch ähnliche Terrorakte in Damaskus mehrere Zivilisten verletzt wurden. In der von der türkischen Armee und auf FSA geflaggten Jihadi-Söldnern besetzten Stadt Jarabulus im Nordosten der Provinz Aleppo gab es derweil einen Autobombenanschlag auf einen Checkpoint der Machthaber mit mindestens einem halben Dutzend Toten, wobei türkische Agenturen unter Berufung auf lokale „Sicherheitsrkäfte“ kurdische Separatisten der YPG/PKK der Täterschaft verdächtigen.

Im nordwestsyrischen Bezirk Afrin setzten die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner derweil ihre Offensive gegen die kurdischen Separatisten der YPG fort. Dabei eroberten sie im Norden des Bezirks unter anderem den Maydankay-Damm, die bis vor kurzem von russischen Militärpolizisten genutzte Militärbasis Kafr Jana sowie wesentliche Einrichtungen zur Versorgung der Stadt Afrin mit Strom, Telefon und Wasser, die sie umgehend gekappt haben. Auf einer Karte sieht die Lage im Bezirk Afrin nun etwa wie folgt aus:

Die Lage für die YPG in Afrin ist tatsächlich jedoch noch deutlich schlechter als es auf dieser Karte ersichtlich ist. Der Nachschub für den ganzen nordwestliche Teil ihrer Tasche muss nämlich über eine von zwei Straßenkreuzungen laufen, von den die türkische Armee und ihre Proxies nur noch rund zwei Kilometer entfernt sind, und über die sie bereits Feuerkontrolle haben dürften. Verliert die YPG die Kontrolle über die Kreuzungen, ist der ganze Nordwesten der YPG-Tasche von jeglichem Nachschub, der nicht zu Fuß durch die Berge transportiert wird, abgeschnitten.

Trotz dieser geradezu hoffnungslos erscheinenden militärischen Situation scheinen die kurdischen Separatisten der YPG nach wie vor partout nicht gewillt zu sein, die Kontrolle über die Stadt Afrin der syrischen Armee zu übergeben und sich entwaffnen zu lassen, womit der Grund für die türkische Militäroperation entfiele und sie eine militärische Eroberung der Stadt durch die türkische Armee und ihre Jihadi-Söldner vermutlich noch verhindern könnten.

Nachtrag 03:30h: Al Masdar News zufolge hat die Armee inzwischen nicht nur Beit Sawa vollstädnig eingenommen, sondern ist schon einige Hundert Meter weiter westwärts, so dass es jetzt nur noch ein Kilometer ist, bis die Ost-Ghouta-Tasche in zwei Teile gespalten ist.

