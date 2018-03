Syrische Fahne in Hamouriyah gehisst

Im Zentrum der zwei bis drei Kilometer tief im von Terroristen beherrschten Gebiet in Ost-Ghouta liegenden Ortschaft Hamouriya haben Einwohner am heutigen Dienstag die syrische Fahne gehisst.

Gegenüber einem syrischen TV-Sender erklärte einer der Organisatoren in Hamouriyah dazu, dass die Bewohner der Ortschaft die Terroristen leid sind und wollen, dass die syrische Armee die Kontrolle über den Ort übernimmt. Im benachbarten Saqba zogen Leute mit syrischen Fahnen durch die Straßen des Ortes. Die Ereignisse lassen hoffen, dass die Herrschaft der Terroristen kollabiert und die Einnahme dieser und vielleicht auch anderer Orte in Ost-Ghouta weitgehend kampflos verlaufen kann.

Die syrische Armee rückte derweil an praktisch der gesamten östlichen Flanke von Ost-Ghouta wieder ein Stück vor. Auf einer Karte von @PetoLucem sieht die Lage in Ost-Ghouta gegenwärtig wie folgt aus:

Im von kurdischen YPG-Kräften beherrschten nordwestsyrischen Bezirk Afrin sind unterdessen die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner weiter vorgerückt. Aktuellen Karten zufolge sehen die Chancen der YPG, die Stadt Afrin bei fortdauernden Angriffen der Türkei und ihrer Lakaien militärisch halten zu können, nicht mehr allzu gut aus.

Während der türkische Präsident Erdogan sich heute öffentlich darüber beklagte, dass die UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 mit der Forderung nach einem 30-tägigen Waffenstillstand in ganz Syrien auch für die türkische Militäroperation in Afrin gelten soll, schickte die von den USA für den Kampf gegen ISIS in Ostsyrien mit zahlreichen Waffen und Militärfahrzeugen ausgerüstete SDF heute starke Kräfte, darunter die FSA-Gruppe „Armee der Revolution“ Syriens, aus Ostsyrien zur Verstärkung der YPG im Kampf gegen die Türkei nach Afrin.

Die SDF-Führung erklärte dazu, dass sie angesichts der Lage in Afrin den Kampf gegen ISIS in Ostsyrien einstweilen einstelle und ihre Kräfte auf die Abwehr des türkischen Angriffs in Afrin konzentriere und das US-Militärkommando erklärte, dass der Kampf gegen ISIS in Ostsyrien einstweilen pausiere, weil die dafür notwendigen Kräfte am Boden gerade durch andere Geschehnisse abgelenkt seien.

In der syrischen Provinz Latakia ist heute unterdessen eine russische Militärtransportmaschine beim Landeanflug auf den dortigen russischen Militärflughafen einige Hundert Meter von der Landebahn entfernt abgestürzt. Alle 39 Menschen an Bord kamen ums Leben. Das russische Militär geht dabei von einem Unfall ohne Feindeinwirkung aus.

Nachtrag 22:30h: Eine Gruppe von vier deutschen Bundestagsabgeordneten und drei Politikern aus NRW befindet sich übrigens gerade in Damaskus, um sich vor Ort ein Bild über die Lage zu machen, weil man den deutschen Fake-News-Medien bekanntlich nicht trauen kann. Und da haben sie auch den syrischen Großmufti Ahmad Badreddin Hassoun getroffen:

Klasse. Die massenmedialen Hasbara-Fake-News-Macher sind darüber offensichtlich füchterlich wütend. Falls jemand mal gefragt werden sollte, was die AfD von anderen Parteien positiv unterscheidet, dann kann man nun unter Verweis auf dieses Beispiel mit Fug und Recht behaupten, dass ihre Abgeordneten sich in schwierigen Dingen lieber persönlich ein Bild von der Lage vor Ort machen als kriegshetzerische Fake News nachzuplappern.

In Ost-Ghouta ist die Armee jetzt übrigens bis zwischen die Ortschaften Beit Sawa und Misraba vorgestoßen. Und auch aus Kafr Batna und Misraba werden nun Proteste gegen die sogenannten Rebellen gemeldet. Für Alloushs Jihadi-Paradies Ost-Ghouta geht es also nun anscheinend sehr zügig auf das Ende zu.

