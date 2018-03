Syrische Armee nimmt weitere Ortschaft in Ost-Ghouta ein

Wie am heutigen Montag mit Bildbelegen berichtet wird, hat die syrische Armee nahe Damaskus im Kampf gegen Ost-Ghouta beherrschende Terrorbanden auch die im Südosten des dort verbliebenen Terroristengebietes gelegene Ortschaft Muhammadiyah eingenommen.

Das noch von Al Kaida und anderen Terroristen beherrschte Gebiet in Ost-Ghouta schrumpft damit weiter. Die Front im Osten der Tasche sieht auf einer Karte von Muraselon gegenwärtig wie folgt aus:

Außerdem gibt es eine Meldung, dass die syrische Armee im Nordosten von Harasta im Nordwesten der Ost-Ghouta-Tasche weiter vorwärts geht sowie eine weitere Meldung, dass die Armee auch den Ort Hawsh Ashari im Südosten der Tasche stürme. Der Ort Rayhan im Nordosten der Tasche wurde anderslautenden Meldungen zuwider von der Armee bislang weder gestürmt noch eingenommen. Eine grobe Vorstellung davon, wie es in Ost-Ghouta aussieht, vermittelt ein Video von SANA aus der vor ein paar Tagen aus der Hand von Terroristen eingenommenen Ortschaft Nashabiye ganz im Südosten der Tasche:

Die täglich von neun Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags ausgerufene Feuerpause in Ost-Ghouta begannen Terroristen heute mit dem Feuern von Artilleriegeschossen auf das Tishreen-Militärkrankenhaus, wodurch rund ein halbes Dutzend Menschen zum Teil schwer verletzt worden sein sollen. Sputnik berichtete unterdessen, dass die bewaffneten Regierungsgegner in Ost-Ghouta sich bereit erklärt haben, Zivilisten aus den von ihnen beherrschten Gebieten in Ost-Ghouta fliehen zu lassen, wenn sie dafür Hilfsgüter bekämen. Die syrische Armee gestattete am Vormittag trotz des Bruches der Waffenruhe durch Terroristen einem aus 46 LKW bestehenden Konvoi mit humanitären Hilfsgütern die Durchfahrt zur Islam-Armee nach Duma.

Aid convoy goes inside #EasternGhouta for the first time since UNSC resolution 2401 for a ceasefire , a second one to follow in three days. #Syria pic.twitter.com/o0GD7bCTKE — Alaa Ebrahim (@Alaa_Ebrahim_tv) March 5, 2018

Westliche Medien und andere Terroristensympathisanten beklagten sich anschließend allerdings, dass die syrische Armee einige hochpreisige medizinische Güter, die in Ost-Ghouta aktiven Terrorgruppen bei einem Verkauf auf dem Schwarzmarkt zur Refinanzierung dienen könnten, nicht oder nicht in der gewünschten Menge durchgelassen hat. Die Ost-Ghouta beherrschenden Terroristen ihrerseits haben trotz der Lieferung von Hilfsgütern auch heute wieder keinen einzigen Zivilisten aus den von ihnen kontrollierten Gebieten fliehen lassen.

Aus Washington wurde unterdessen berichtet, dass der notorische zionistische Kriegstreiber Bernard-Henri Lévy dort auf dem Jahrestreffen der mächtigen Israel-Lobby-Vereinigung AIPAC zur Unterstützung kurdischer Separatisten in Irak und Syrien aufgerufen hat, womit er den bereits vor 35 Jahren im Oded Yinon Plan formulierten Gedankenlinien folgt, israelischen Expansionsplänen im Wege stehende arabische Staaten durch systematisches Schüren von ethnischen und religiösen Spannungen zu schwächen und damit die regionale Dominanz von Israel weiter zu stärken. Aus dem von kurdischen YPG-Kräften dominierten Afrin-Bezirk in Nordwestsyrien wurde derweil gemeldet, dass die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner dort heute weitere Positionen erobert haben.

Die bemerkenswerteste Nachricht kam jedoch aus Italien. Im Oktober letzten Jahres hatten die insbesondere in den von Israels Liebling Matteo Renzi und Bunga-Bunga-Fan Silvio Berlusconi geführten Parteien vertretenen etablierten Eliten Italiens das Wahlrecht mal wieder gezielt so geändert, dass die EU-kritische 5-Sterne-Bewegung bei den anstehenden Wahlen damit bei einem entsprechend der Umfragen anzunehmenden Wahlverhalten bei der Sitzvergabe benachteiligt und ausgebootet würde. Herausgekommen war eine extrem komplizierte und undurchsichtige Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlen ohne Mandatsausgleich, die die „Forza Italia“ und die „Demokratische Partei“ durch Bündnissysteme zu Sitzmehrheiten bringen und damit die Fortsetzung einer EU-freundlichen Regierungspolitik in Italien garantieren sollte. Die baldige Einsetzung des Eurokraten Antonio Tajani als Refgierungschef von Italien schien den etablierten Eliten so nur noch kaum mehr als eine Formsache zu sein.

Doch manch junger und älterer Mensch in Italien mag sich gefragt haben, ob beispielsweise das festgelegte Mindesstalter von 25 Jahren für die Stimmabgabe bei den Senatswahlen nicht nur damit zu tun haben könnte, dass jungen Leute die notwendige Reife für die Wahl der Mitglieder dieses erhabenen Gremiums fehlt, oder ob es nicht doch eher daran liegen könnte, dass junge Leute besonders häufig die EU-kritische 5-Sterne-Bewegung wählen, weil sie die etablierte politische Elite Italiens für hoffnungslos korrupt halten, und durch diese Regelung einfach bloß weniger Senatssitze für die 5-Sterne-Bewegung anfallen sollten. Und bei der gestrigen Abgeordneten- und Senatswahl haben die Italiener nun deutlich anders abgestimmt als die etablierten Eliten sich das im letzten Herbst gedacht und in Umfragen vorausgesagt hatten, und das gleich in zweifacher Hinsicht.

Das Ergebnis sieht erstens so aus, dass die 5-Sterne-Bewegung bezüglich des Stmmenanteils nicht nur vor Renzis PD stärkste Partei wurde, sondern auch deutlich stärker als Renzis gesamtes Mitte-Links-Bündnis zusammen ist. Um zweitens sieht es so aus, dass innerhalb der von den Medien der Eliten als Berlusconis „Mitte-Rechts-Bündnis“ bezeichneten Allianz nciht Berlusconis Forza Italia, sondern die EU-kritische Rechts-Außen-Partei „Lega“ stärkste Kraft wurde. Berlusconi hatte mit der Lega eine Abmachung getroffen, dass die schwächere Kraft nach den Wahlen die stärkere unterstützen soll, zweifellos in der Annahme, er würde sich dadurch die Gefolgschaft der Lega sichern. Doch nun wirkt die Abmachung wie ein Loyalitätsversprechen der Forza Italia gegenüber der Lega.

Eine Folge des zur Bändigung der 5-Sterne-Bewegung eingeführten extrem komplizierten Wahlrechts ist es, dass es auch einen ganzen Tag nach der Wahl immer noch nicht annähernd klar ist, welche Partei eigentlich wie viele Sitze im Parlament und im Senat gewonnen hat. Aber absehbar ist schon jetzt, dass die Lega als nördliche Regionalpartei dort auch besonders viele Direktmandate geholt hat, während die 5-Sterne-Bewegung wie eine südliche Regionalpartei den Süden dominiert hat, und die Parteien der etablierten Eliten, PD und FI, bei den Direktmandaten wohl eher schlecht abgeschnitten haben. Dadurch, dass das Ergebnis etwas anders als erwartet ausgefallen ist, arbeitet das Wahlrecht bei der Sitzverteilung nun nicht für die Parteien der etablierten Eliten, sondern gegen sie.

Im Parlament wird Renzis PD nun wohl nur drittstärkste Kraft und Berlusconis FI nur viertstärkste.

Und im Senat sieht es kaum anders aus: die 5-Sterne-Bewegung und die Lega liegen auch da vorn, wenngleich die FI da von den Sitzen trotz weniger Stimmen mit der Lega gleichauf liegt. Obwohl die 5-Sterne-Bewegung und die Lega beim Stimmenanteil zusammen knapp unter 50% geblieben sind, hätten sie zusammen in beiden Kammern eine klare Mehrheit der Sitze. Die etablierten Eliten sind mit ihren Parteien FI und PD nach der Sitzverteilung bloß auf den Plätzen drei und vier gelandet. Damit besteht kein plausibler Führungsanspruch dieser Parteien mehr und eine Möglichkeit zur Regierungsbildung ohne die 5-Sterne-Bewegung oder die Lega unter ihrer Führung haben sie auch nicht. Die Mehrheit liegt bei der 5-Sterne-Bewegung und der Lega, ohne sie geht nichts. Ob die 5-Sterne-Bewegung und die Lega nun wirklich gemeinsam Italien regieren werden, steht freilich auf einem anderen Blatt.

Wer an diesem Wahlausgang „Schuld“ ist, ist für die etablierte Elite natürlich klar. Der Russe war’s. Das israelische Hasbara-Blättchen Haaretz schreibt etwa gerade, dass Putin die Wahl in Italien gewonnen hat. Dabei stand der in Italien gar nicht zur Wahl.

