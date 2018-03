Syrische Armee nimmt Südosten der Ost-Ghouta-Tasche ein

Tigereinheiten der syrischen Armee haben am heutigen Samstag den kompletten Südosten der noch von Terroristen beherrschten Tasche in Ost-Ghouta einschließlich der Ortschaften al-Nashabiyah, Hawsh al Faddaliyah, Hawsh al-Khanim, Awtaya, Hazrama, Hawsh al-Salihiyah und Hawsh al-Zariqiyah eingenommen.

Außerdem hat die syrische Armee im Osten der Tasche erhebliche Teile der Ortschaft Shifonia eingenommen, die Straße zwischen Shifonia und Duma gekappt und im Nordosten der Tasche nördliche und nordöstliche Ausläufer der Ortschaft Rayhan eingenommen. Durch die Erfolge der Armee im Südosten, Osten und Nordosten der Tasche wurde insbesondere die bewaffnete Gruppe Islam-Armee, die als größte und stärkste der verschiedenen in Ost-Ghouta aktiven Gruppen gilt, deutlich geschwächt. Die mit der Islam-Armee konkurrierende bewaffnete Gruppe Failaq Al Rahman hat im Laufe des Tages die Positionen der Islam-Armee im Süden der Ost-Ghouta-Tasche übernommen.

Während die heutige Offensive der Armee in Ost-Ghouta noch nicht beendet ist, mag man sich gegenwärtig die Lage grob wie auf folgender Karte dargestellt vorstellen:

Die berüchtigte von Saudi Arabien unterstützte Miliz Islam-Armee scheint mit den heutigen Erfolgen der Armee schon fast auf ihre ursprüngliche Hochburg Duma limitiert zu sein. Der Vollständigkeit halber sei zu Ost-Ghouta noch erwähnt, dass die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtet, dass die Terroristen da auch heute wieder den von neun Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags ausgerufenen Waffenstillstand durch Artielleriefeuer gebrochen und keine Zivilisten aus der Kampfzone rausgelassen haben.

Aus dem nordwestsyrischen Bezirk Afrin wurde am heutigen Smastag berichtet, dass die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner dort heute die größere Ortschaft Rajo sowie eine Anzahl kleinerer Dörfer aus der Hand kurdischer YPG-Milizen eingenommen haben. SANA berichtet, dass bei der türkischen Aggression gegen den syrischen Afrin-Bezirk in den letzten Stunden acht Zivilisten getötet und 16 weitere verletzt worden seien. Außerdem gab es Berichte, dass die türkische Luftwaffe auf die Basis Kafr Jannah über ein Dutzend regierungstreue syrische Unterstützungskräfte der YPG getötet hat.

Aus der Idlib-Tasche wurde am heutigen Samstag gemeldet, dass das von der Türkei unterstützte Jihadisten-Bündnis JTS eine Anzahl von Orten erobert hat, das mit JTS rivalisierende von der Terrorgruppe Al Kaida geführte Bündnis HTS jedoch auch einen Ort eingenommen hat. Die Lage in der Idlib-Tasche bleibt also äußerst unübersichtlich.

Nachtrag Sonntag 00:15h: Muraselon berichten, dass die syrische Armee von Osten her zwischenzeitlich bis auf etwa einen Kilometer an Misraba und Beit Sawa rangekommen ist. Die zughörige Karte von Muraselon sieht wie folgt aus:

Damit scheint die Armee also das Zentrum der Tasche Ost-Ghouta eingenommen zu haben. Die Terroristen kämpfen damit nun praktisch in Wurstformation ohne jede strategische Tiefe. Die syrische Armee kann sich damit aussuchen, wie sie die Wurst zerschneidet und einnimmt.

Nachtrag Sonntag 00:40h: Der erste Teil der Terroristenwurst in Ost-Ghouta, die die syrischen Armee eingenommen hat, soll Beit Nayem gewesen zu sein. Es gerüchtet gerade, dass nach der Einnahme von Ost-Ghouta Nordwest-Hama eingenommen werden soll. Ost-Ghouta ist ja mit den Fortschritten heute ohnehin auch schon so gut wie fertig.

Advertisements