Syrische Armee kommt in Ost-Ghouta weiter voran

Nachdem die syrische Armee gestern in Harasta im Nordwesten der von der Terrorgruppe Al Kaida und ihre Kumpanen beherrschten Ost-Ghouta-Tasche vorangekommen ist, ist sie am heutigen Freitag im Osten der Tasche rund einen Kilometer vorangekommen.

Markantester Erfolg dabei war die Einnahme der südlich von Shifonia gelegenen Armeebasis des 274. Regiments und die Umgebung der Basis. Auf einer Karte sieht der Fortschritt der Armee da wie folgt aus:

Wie ein Hammer ragt dieser von den Tigerkräften der Armee von Osten her herausgeholte Vorsprung bis fast ins Zentrum der Ost-Ghouta-Tasche.

Sollte die syrische Armee von der Basis des 274. Regiments noch fünf Kilomter weiter nach Westen kommen, trifft sie da bereits auf die Armeeposition Fahrzeugmanagement als Amboss, womit die Tasche in zwei Teile, nord und süd, geteilt wäre. Das Gelände dürfte bei einem solchen Vorstoß auf den nächsten zwei bis drei Kilometern eher einfacher werden, es ist kaum bebaut und weniger stark befestigt als die Front, wo die Terroristen sich über die Jahre tief eingegraben hatten, und schon wenn die Armee von Osten her an Beit Sahm und Mesraba herankommt, bliebe den Terroristen nur noch eine winzige Nachschubverbindung zwischen der nördlichen und südlichen Hälfte ihrer Tasche.

Im Nordwesten der Ost-Ghouta-Tasche, wo die Armee in den letzten drei Tagen deutlich vorangekommen war, haben Terroristen heute unterdessen einen größeren Gegenangriff versucht. Herausgekommen ist dabei allerdings nichts außer hohe Verluste auf allen Seiten. Auch bezüglich der täglichen Feuerpause von neun Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags und dem dazu gehörenden humanitären Korridor gab es kaum neues. Auch am vierten Tag der Feuerpause hinderten die Terroristen fluchtwillige Menschen durch Artilleriebeschuss und Sniperfeuer daran, sich durch den Korridor aus der Kampfzone evakuieren zu lassen. In der letzten Nacht ist es der syrischen Armee allerdings gelungen, zwei Kinder trotz Sniperbeschusses von Seiten der Terroristen unversehrt durch den humanitären Korridor zu helfen.

Im nordwestsyrischen Bezirk Afrin haben die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jahi-Lakaien heute an der westlichen Front wieder drei Dörfer aus der Hand von kurdischen YPG-Milizen erobert.

Die größere Ortschaft Rajo könnte damit für die YPG kaum noch zu halten sein.

Nachtrag 22:55h: Aus der Idlib-Tasche wurden auch heute weitere Kämpfe gemeldet. Die von der Terrorgruppe Al Kaida geführte HTS-Allianz soll dabei ihren Korridor zwischen der Stadt Idlib und dem aufgrund von Zolleinnahmen lukrativen Grenzübergang Bab Al Hawa weiter konsolidiert haben, während das von der Türkei unterstützte Halsabschneider-Bündnis JTS in den Zawiyah-Bergen vorangekommen zu sein scheint. Aus der Türkei gab es heute folgende Karte zur Lage in der Idlib-Tasche:

Den Informationen auf der Karte, wer gerade welchen Ort in der Idlib-Tasche kontrolliert, sollte man sicher nicht allzuviel Vertrauen entgegenbringen, aber so sieht eine Detailkarte wohl aus, wenn die tatsächliche Lage einfach ein blutiges Chaos ist.

