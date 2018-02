JTS nimmt HTS Kontrolle über das nördliche und westliche Aleppiner Umland ab

Das von der Türkei unterstützte Jihadisten-Bündnis JTS hat dem von der Terrorgruppe Al Kaida geführten HTS-Bündnis am heutigen Dienstag die Kontrolle über das westliche und nördliche Umland von Aleppo abgerungen.

Wie Al Masdar News am Vormittag berichtete, hat JTS HTS zunächst die Kontrolle über die im südwestlichen Umland von Aleppo gelegene ehemalige Militärbasis des Regiments 46 abgenommen. Später kamen Ortschaften in der Umgebung der Basis und auch die nicht weit entfernt davon in der Provinz Idlib gelegene ehemalige Hubschrauberbasis Taftanaz hinzu. Am Abend wurde dann bekannt, dass die noch in einer Tasche nördlich der Stadt Aleppo operierenden Terroristen von HTS zu JTS übergelaufen sind. Damit dürfte es in der Idlib-Tasche nun so aussehen, dass HTS ihre Kräfte auf den Süden und Westen der Idlib-Tasche konzentriert und im Norden der Tasche keine Milizen mehr offen unter HTS-Flagge operieren.

In der Stadt Idlib soll es unterdessen öffentliche Proteste gegen den syrischen Al-Kaida-Zweig Nusra Front und ihre Führer gegeben haben.

Large protests in Idlib calling for the fall of HTS and Jolani. Are Nusra’s days numbered now? pic.twitter.com/dxXA34uWtu — jaro (@ischark) February 27, 2018

Im Moment spricht also einiges dafür, dass es JTS gelingen wird, HTS die Kontrolle über den größten Teil der Idlib-Tasche, oder sogar die ganze Tasche, abzunehmen. Ob die Türkei die von ihr unterstützten JTS-Jihadisten soweit unter Kontrolle hat, dass mit ihnen irgendwann später ein tragfähiger Waffenstillstands- und Versöhnungsprozess durchgeführt werden kann, und ob die Türkei das überhaupt vorhat, bleibt unterdessen abzuwarten, und es gibt reichlich Gründe, da skeptisch zu sein.

Aus dem nordwestsyrischen Bezirk Afrin wurde am heutigen Dinestag von kurdischen Quellen derweil gemeldet, dass kurdische YPG-Kräfte das Dorf Omera und den dazugehörigen Hügel von der türkischen Armee und ihren auf FSA geflaggten Jihadi-Proxies zurückerobert haben. Da die Türkei den vom UNO-Sicherheitsrat in der Resolution 2401 für ganz Syrien geforderten Waffenstillstand bezüglich Nordsyrien bekanntlich ablehnt, gibt es für die YPG natürlich auch keinen Grund, sich daran zu halten. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete, dass bei der in Verletzung der UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 fortgesetzten türkischen Aggression im syrischen Afrin-Bezirk am heutigen Dienstag zwei Zivilisten getötet und neun weitere verletzt worden seien.

In Ost-Ghouta nahe Damaskus haben die syrische Armee und ihre Partner heute wie gestern vom russischen Verteidigungsministerium angekündigt, einen humanitären Korridor eingerichtet, durch den Zivilisten während einer Feuerpause von 9:00h bis 14:00h die Kampfzone Ost-Ghouta verlassen können sollen. Busse und Krankenwagen wurden bereitgestellt, um geflüchtete Zivilisten in eigens dafür vorbereitete Unterkünfte und evakuierte Verletzte und Kranke in Hospitäler bringen zu können.

Eastern Ghouta humanitarian corridor prepares to open pic.twitter.com/SsTob8OETt — Ruptly (@Ruptly) February 27, 2018

Doch es kam niemand. Das war wenig überraschend, weil die auf der anderen Seite des Korridors in Ost-Ghouta operierende bewaffnete Gruppe „Islam-Armee“ gestern schon erklärt hatte, sie werde keine Zivilisten aus Ost-Ghouta rauslassen, und die UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 verpflichte sie dazu im Übrigen auch nicht. Wie das russische Zentrum für Versöhnung am Nachmittag mitteilte, sabotierten bewaffnete Kräfte der Regierungsgegner die Nutzung des Korridors durch die Fortsetzung von offensiven Kampfhandlungen nahe dem Korridor und die Einschüchterung von potentiell fluchtwilligen Zivilisten.

Der russische Außenminister Lavrov widersprach der Auffassung der Islam-Armee, die UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 verpflichte sie nicht zum Herauslassen fluchtwilliger Zivilisten, auf einer anlässlich des Besuchs seines französischen Amtskollegen Le Drian in Moskau abgehaltenen Pressekonferenz, und verwies dabei auf Punkt 10 der Resolution. Dort heißt es unter anderem:

… demands that all parties allow the delivery of humanitarian assistance, including medical assistance, cease depriving civilians of food and medicine indispensable to their survival, and enable the rapid, safe and unhindered evacuation of all civilians who wish to leave …

Nachdem die „Islam-Armee“ bemerkt hat, dass die UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 von ihr sehr wohl verlangt, dass sie die Evakuierung aller fluchtwilligen Zivilisten unterstützen muss, hat die Islam-Armee ihre Argumentation umgestellt und behauptet nun, niemand – außer einigen Kranken und Verletzten – werde Ost-Ghouta verlassen, weil es in Ost-Ghouta keine fluchtwilligen Zivilisten gebe.

Es ist angesichts der nicht gerade paradiesischen Situation in Ost-Ghouta nicht schwer zu erkennen, dass damit in Ost-Ghouta wieder mal die Situation einer Massengeiselnahme durch Jihadisten vorliegt, so wie es in Aleppo, Mossul und Raqqa auch schon der Fall war. Davon, inwieweit es den internationalen Unterstützern der bewaffneten Aufständischen gelingt, ihre Geiseln flüchten zu lassen, wird vermutlich abhängen, wie viele Zivilisten in der Tasche noch anwesend sind und zu Schaden kommen können, wenn die Tasche in einigen Wochen oder Monaten vollständig vom Terrorismus befreit werden wird.

Nachtrag 00:55h: Die syrische Armee hat Muraselon zufolge heute Nacht an der östlichen Front in Ost-Ghouta eine größere Nachtoffensive durchgeführt, bei der sie bei Hawsh Dawahra die Front durchbrochen hat und bei Shifunyah bis an den Rand der Stadt gekommen ist.

Da der Waffenstillstand für den humanitären Korridor nur von 09:00h bis 14:00h ausgerufen wurde, sind Nachtoffensiven natürlich möglich. Wenn die Kumpane von Al Kaida Nachtoffensiven verhindern wollen, müssen sie sich erstmal an die Waffenruhe tagsüber halten und tagsüber auch fluchtwillige Bewohner rauslassen. Wenn sie das erfüllen, kann man sicher auch über eine Ausdehnung des Waffenstillstandes auf mehr Stunden am Tag und die Nachtzeit reden.

