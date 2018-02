Türkische Armee und Proxies erobern letzte Grenzdörfer im syrischen Afrin-Bezirk

Die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Proxies haben am heutigen Montag im von der kurdischen YPG beherrschten syrischen Afrin-Bezirk die letzten Grenzdörfer zur Türkei erobert.

Die türkische Armee hat damit an der gesamten Grenze des Afrin-Bezirks eine von ihren Lakaien beherrschte Pufferzone zur Türkei auf syrischem Staatsgebiet eingerichtet und die Jihadi-Lakaien der Türkei haben einen ausschließlich über syrisches Staatsgebiet laufenden Jihadi-Korridor zwischen den türkisch-gestützten Jihadi-Taschen von Azaz und Idlib geschaffen.

Aus der Idlib-Tasche wurde heute berichtet, dass es der von der Türkei unterstützten Jahidi-Allianz JTS heute nach mehrtätigen schweren Kämpfen gelungen ist, dem von der Terrorgruppe Al Kaida geführten Bündnis HTS auch die Kontrolle über die südwestlich des Afrin-Bezirks gelegene Stadt Daret Izza abzuringen. Dadurch könnte der Korridor nun auch bald praktisch für die Verlegung von türkischen Jihadi-Lakaien von Azaz in die Idlib-Tasche nutzbar sein, vorausgesetzt natürlich, dass die Passage durch den Afrin-Bezirk sicher genug ist. In der Idlib-Tasche hat die von der Türkei unterstützte JTS-Allianz in den letzten Tagen deutliche Fortschritte gegen Al Kaidas HTS-Allianz gemacht, aber die Situation ist nach wie vor äußerst unübersichtlich. Nachfolgender Versuch einer Kartenzeichnung mag deshalb eher die Unübersichtlichkeit verdeutlichen als eine zuverlässige Lagebeschreibung darstellen.

Die syrische Armee ist Berichten zufolge am heutigen Montag im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida und ihre Komplizen östlich von Damaskus im Osten der Ost-Ghouta-Tasche an den Fronten von Shifuniyah und Hawsh Dawahirah ein Stück vorgekommen.

Im Osten der Rastan-Tasche haben die syrische Armee und ihre Partner heute derweil einen weiteren bewaffneten Angriff nahe Khunayfis abgewehrt.

Die internationalen Bemühungen zur Umsetzung der vom UNO-Sicherheitsrat in Resolution 2401 vorgestern geforderten mindestens 30 tägigen Waffenruhe in Syrien wurden heute durch einen Telefonanruf des Präsidenten des NATO-Staats Frankreich, Macron, beim Präsidenten des NATO-Staates Türkei, Erdogan, fortgesetzt, in dem Macron Erdogan aufforderte, sich bei den türkischen Operationen im syrischen Bezirk Afrin an die Waffenruhe zu halten. Die Türkei hatte gestern offiziell erklärt, die UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 zu begrüßen, sich bei ihren militärischen Operationen in Syrien jedoch nicht daran gebunden zu fühlen. Gestern hatte bereits der russische Präsident Putin ein Telefonat mit Macron und der geschäftsführenden deutschen Bundeskanzlerin Merkel zur Umsetzung der UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 geführt.

Der russische Außenminister Lawrow hat am heutigen Montag bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen aus dem NATO-Staat Portugal erläutert, dass der Kampf der syrischen Armee gegen die von westlichen Staaten als „moderat“ eingestuften Gruppen Ahrar al-Sham und Jaish al-Islam an Orten wie Ost-Ghouta und Idlib durch die UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 nicht eingeschränkt ist, weil diese Gruppen mit der vom UNO-Sicherheitsrat als Terrorgruppe eingestuften Al Nusra Front liiert sind, und die Al Nusra Front genauso wie ihre Komplizen vom Waffenstillstand in der UNO-Sicherheitsratsresolution explizit ausgenommen wurden. Gleichwohl hat der russische Verteidigungsminister Shoigu heute bekanntgegeben, dass Russland und seine Partner ab morgen bis auf weiteres täglich von 09:00h bis 14:00h in Ost-Ghouta eine fünfstündige humanitäre Feuerpause einhalten werden, um Zivilisten die Möglichkeit zu bieten, das von Terroristen beherrschte Gebiet in Ost-Ghouta sicher zu verlassen, und dazu weiterhin vorgeschlagen, dass ebenso humanitäre Korridore in den von US-Truppen und Jihadisten besetzten Gebieten von Tanf und Rukbah eingerichtet werden, damit auch dort Zivilisten der Gewalt der dort herrschenden Jihadi-Kräfte entfliehen können. Die russische Botschaft in den USA warnte unterdessen die USA unter Verweis auf die UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 davor, die Bemühungen Russlands, der Türkei und des Iran, Frieden in Syrien herzustellen, zu ignorieren.

Das Außenministerium des NATO-Staates UK hat unterdessen dem russischen Außenminister zufolge den russischen Botschafter ins Außenministerium eingeladen, um sich die Pläne Russlands zur Umsetzung der UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 erläutern zu lassen.

Nachtrag 22:30h: Die in Ost-Ghouta mächtige bewaffnete Gruppe „Islam-Armee“ hat der fünfständigen täglichen Feuerpause zwischenzeitlich zugestimmt, dazu jedoch dazu erklärt, Zivilisten an der Flucht aus dem von ihr beherrschten Gebiet hindern zu wollen.

Nachtrag 23:55h: Der geschäftsführende deutsche Außenminister Gabriel und sein russischer Amtskollege Lawrow haben heute übrigens auch miteinander telefoniert, und Gabriel hat anschließend erklärt, die fünfstündige Feuerpause in Ost-Ghouta könne „nicht mehr als ein erster Schritt sein.“

Nachtrag 00:50h: Die massenmediale Berichterstattung über die UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 mutet geradezu gespenstig an. Man lese und staune etwa bei der zwangsbegührenfinanzierten deutschen Tagesschau:

Die Ankündigung aus Moskau erfüllt nicht die Forderungen der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat forderte in ihrem Papier, „dass alle Parteien ohne Verzögerung die Kampfhandlungen einstellen für einen Zeitraum von mindestens 30 aufeinander folgenden Tagen in ganz Syrien für eine anhaltende humanitäre Pause“. Die Resolution enthält allerdings keine völkerrechtlich bindenden Druckmittel zur Durchsetzung der Waffenruhe….

Die Redaktion der Tagesschau tut so, als würde sie den Text der UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 überhaupt nicht kennen, obwohl der UNO-Sicherheitsrat die Resolution noch am Samstag in einer Pressemitteilung im Volltext auf der Webseite der UNO veröffentlicht hat. Wie oben im Parteibuch-Artikel bereits nachzulesen ist, hat der russische Außenminister Sergej Lawrow heute nicht erklärt, dass die Waffenruhe der UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 nicht bindend ist, sondern dass es in Ost-Ghouta die Terrorgruppe „Al Nusra Front“ und mit ihr verbundene Terrorgruppen wie „Islam Armee“ und „Ahrar Al Sham“ gibt, die von der Waffenruhe in der UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 ausdrücklich ausgenommen wurden, weshalb der Fortgang des Kampfes gegen den Terror dort völkerrechtlich legitimiert ist. Im Text der UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 heißt es schließlich explizit:

“2. Affirms that the cessation of hostilities shall not apply to military operations against the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh), Al Qaeda and Al Nusra Front (ANF), and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al Qaeda or ISIL, and other terrorist groups, as designated by the Security Council;

Nun kann man natürlich darüber diskutieren, ob denn die sogenannte Islam-Armee und Ahrar Al Sham zu den Individuen, Gruppen, Unternehmungen und Entitäten gehören, die mit Al Kaida oder ISIS, und anderen Terrorgruppen, wie vom UNO-Sicherheitsrat spezifiziert, verbudnen sind. Da gibt es unzweifelhaft Beziehungen zur Nusra Front, aber ob man die als Verbindung einstuft, mag vom Auge des Betrachters abhängen. Was jedoch unter Befürwortern und Gegnern von Regime Change in Syrien weitgehend unstrittig zu sein scheint, ist, dass die Terrorgruppe Al Nusra Front in Ost-Ghouta aktiv ist. Schon demnach wäre eine Ausnahme vom Waffenstillstand in Ost-Ghouta zum Kampf gegen die Nusra Front völkerrechtlich von der Resolution 2401 gedeckt. Man kann natürlich trotz aller gegenteiligen Fakten bestreiten, dass die Nusra Front in Ost-Ghouta aktiv ist. Aber was gespenstisch ist, ist, dass die ganzen Massenmedien auf diese völkerrechtlich entscheidenden Punkte überhaupt nicht eingehen.

Die Tagesschau zum Beispiel schreibt in ihrem oben bereits zitierten Artikel:

Die Regierung in Ankara sieht den Militäreinsatz in Afrin nicht durch den Beschluss betroffen, weil er nach ihrer Auffassung nicht für den Kampf gegen Terroristen gilt – und als solche bezeichnet sie die Kämpfer der kurdischen Miliz YPG.

Dabei unterlässt die Tagesschau es zu sagen, dass die YPG eben keine vom UNO-Sicherheitsrat als solche spezifizierte Terrororganisation ist, und auch keine Verbindungen der YPG zu solchen Terrororganisationen bekannt sind. Und trotzdem setzt die Tagesschau das türkische Vorgehen in Afrin als Völkerrechtsverstoß mit dem von Russland unterstützten syrischen Vorgehen in Ost-Ghouta als Völkerrechtsbruch gleich. Obwohl es da eben völkerrechtlich einen entscheidenden Unterschied gibt: in Afrin gibt es keine vom UNO-Sicherheitsrat als solche spezifizierte Terroristen und auch keine mit solche verbundenen Kräfte, in Ost-Ghouta hingegen schon.

Die Redaktion der Tagesschau tut so, als würde sie den Inhalt der UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 überhaupt nicht kennen und berichtet darauf basierend Fake News, obwohl der Inhalt natürlich allgemein bekannt ist. Das Problem mit der Tagesschau wird natürlich nicht dadurch besser, dass praktisch alle wesentlichen oder westlichen Medien genauso Fake News dazu verbreiten. Das gravierende Problem wird dadurch bloß noch gespenstischer.

