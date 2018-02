UNO-Sicherheitsrat verabschiedet Resolution mit Forderung nach Waffenstillstand in Syrien

Der UNO-Sicherheitsrat hat am heutigen Samstag einstimmig die Resolution 2401 zu Syrien verabschiedet, mit der ein mindestens 30 Tage dauernder Waffenstillstand verlangt wird, von dem nur vom UNO-Sicherheitsrat als Terroristen eingestufte Gruppen ausgenommen sind.

In Syrien selbst haben die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Lakaien im Raum Afrin heute weitere Positionen von kurdisch geprägten YPG/SDF-Kräften erobert.

In Idlib hat die von der Türkei unterstützte Jihadi-Allianz JTS weitere Orte von der von Al Kaida geführten Allianz HTS erobert.

In Ost-Ghouta aktive bewaffnete Gruppen haben SANA zufolge am Samstag mehr als 55 Artilleriegeschosse auf Damaskus abgefeuert, wodurch einige Menschen verletzt wurden und außerdem Sachschaden entstand.

PS: Ein Vergleich des am Freitag Nachmittag bekanntgewordenen Resolutionsentwurfes mit der heute verabschiedeten Resolution 2401 zeigt, dass Op 1 geändert wurde von

1. Demands that all parties immediately cease hostilities for an initial period of 30 consecutive days throughout Syria to enable the delivery of humanitarian aid and services and medical evacuations of the critically sick and wounded, in accordance with applicable international law;

in

1. Demands that all parties cease hostilities without delay, and engage immediately to ensure full and comprehensive implementation of this demand by all parties, for a durable humanitarian pause for at least 30 consecutive days throughout Syria, to enable the safe, unimpeded and sustained delivery of humanitarian aid and services and medical evacuations of the critically sick and wounded, in accordance with applicable international law;