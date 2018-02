Türkische Armee und Lakaien erobern weitere Dörfer in Afrin

Die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Lakaien haben am gestrigen Freitag weitere Dörfer im nordwestsyrischen Bezirk Afrin eingenommen.

Damit sind die türkische Armee und ihre Proxy-Kräfte noch ein Stück näher an die Ortschaften Rajo und Jandaris im Westen und Südwesten der Afrin-Tasche herangekommen.

Zu dem türkischen Angriff auf einen Fahrzeugkonvoi am Ziyara-Checkpoint am Mittwoch Abend hat Sputnik am Donnerstag Videos weiterverbreitet, die aufgrund sekundärer Explosionen die Vermutung nahelegen, dass mit dem Konvoi Munition nach Afrin transportiert werden sollte.

Im UNO-Sicherheitsrat wurde den ganzen Freitag über einen Resolutionsentwurf verhandelt, mit dem eine mindestens 30 Tage geltende Waffenruhe für ganz Syrien verlangt werden soll, die lediglich für vom UNO-Sicherheitsrat als Terroristen eingestufte Gruppierungen wie ISIS und die Nusra Front nicht gelten soll. Die Verhandlungen im UNO-Sicherheitsrat werden weiterhin von einer intensiven westlichen Propaganda-Kampagne in Unterstützung der in Ost-Ghouta aktiven Anti-Regierungs-Milizen begleitet. Die Verhandlungen gestalten sich als schwierig, was nicht zuletzt daran liegt, dass unter den Anti-Regierungs-Milizen in Ost-Ghouta auch die Terrorgruppe Nusra Front aktiv ist.

Wenig Beachtung hat bislang hingegen die Frage gefunden, ob, und wenn ja, welche Auswirkungen die Verabschiebung einer solchen Waffenstillstandsresolution durch den UNO-Sicherheitsrat auf die türkische Offensive in Afrin haben würde. Die YPG, gegen die die Türkei und ihre Lakaien dort kämpfen, wird zwar von der Türkei als Terrororganisation betrachtet, nicht jedoch vom UNO-Sicherheitsrat, der bislang auch ihre türkische Schwesterorganisation PKK nicht formell als Terrororganisation eingestuft hat. Damit würde eine UNO-Sicherhitsratsresolution mit einem Waffenstillstandsverlangen für ganz Syrien eigentlich auch den Bezirk Afrin einschließen.

Am Freitag Abend wurde in New York jedoch bekanntgegeben, dass die Abstimmung über die UNO-Sicherheitsratsresolution erneut verschoben wurde, diesmal auf Samstag Mittag.

