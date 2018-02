Al Kaida zieht sich aus mehreren Orten in der Provinz Idlib zurück

Wie Muraselon am heutigen Mittwoch unter Berufung auf Terroristenkanäle berichtete, soll sich der syrische Ableger der Terrorgruppe Al Kaida, der unter anderem Namen wie Nusra Front oder Hayat Al Tahrir Al Sham (HTS) benutzt, in der syrischen Provinz Idlib aus den Orten Ariha, Kafromah, Wadi Al-Deif, Tarmala und Maarat Al-Numan zurückgezogen haben.

Hintergrund des Rückzuges ist Muraselon zufolge eine Offensive gegen Al Kaida, die die kürzlich unter türkischer Aufsicht aus den Terrorgruppen Ahrar Al Sham und Nur Al Din Zanki gebildete Miliz Jabhat Al Tahrir Al Suriya (JTS) in der Gegend von Orm Al Kubra westlich der Stadt Aleppo begonnen hat.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars News berichtete dazu weiterhin, dass JTS in von hohen Verlusten auf beiden Seiten geprägten schweren Kämpfen auch den Ort Batbo von HTS erobert hat und nun weiter in Richtung Darat Izza vorrückt und meldete weiter, dass Mitglieder der Terrormiliz Abu Omar Saraqib die Al Kaidas HTS-Allianz verlassen haben und JTS beigetreten sind. Die Lage in der Provinz Idlib scheint im Moment ausgesprochen wechselhaft und unübersichtlich zu sein, so dass Karten wie die folgenden mit Vorsicht zu genießen sind.

Aber klar scheint folgendes: kurz nachdem die türkische Armee in der Idlib-Tasche mehrere Beobachtungsposten an der Front von Jihadi-Terroristen mit der syrischen Armee eingerichtet hat, scheint es nun einen mit dem Astana-Abkommen im Einklang stehenden ernsthaften Versuch der Türkei und ihrer Lakaien zu geben, die seit beinahe einem Jahr bestehende uneingeschränkte Dominanz von Al Kaida in der Idlib-Tasche zu brechen und den dort herrschenden Al-Kaida-Zweig zu eliminieren. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete aus der Region unterdessen, dass der syrische rote Halbmond fünf kritische medizinische Fälle einschließlich elf Angehöriger aus der regierungstreuen Enklave Fuah und Kafriya evakuieren konnte, was möglicherweise auf eine Vereinbarung mit Al-Kaida-Terroristen im Süden von Damaskus zurückzuführen ist.

Bei ihrer Offensive gegen den von kurdischen Separatisten der YPG/SDF beherrschten nordwestsyrischen Bezirk Afrin haben die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Lakaien heute derweil wieder einige Dörfer im Norden, Nordwesten und Süden des Bezirks eingenommen.

Damit ist die Türkei ihrem mutmaßlichen Minimalziel, entlang der Grenze auf syrischem Staatsgebiet eine durchgehende Pufferzone zu dem von kurdischen Separatisten beherrschten Gebiet einzurichten, wieder ein Stück näher gekommen. Gestern in Afrin zur Unterstützung der Abwehr der türkischen Jihadi-Invasion eingetroffene syrische Volksmilizen scheinen unterdessen die Aufgabe übernommen zu haben, die Front bei Jinderes im Südwesten der Afrin-Tasche zu stabilisieren, wo die Lage deshalb besonders schwierig ist, weil die türkische Armee und ihre Jihadi-Lakaien dort in den letzten Wochen bereits dominante Bergpositionen erobert haben. Im Laufe des heutigen Mittwochs sind weitere syrische Volksmilizen in Afrin eingetroffen, die gegenwärtig damit beschäftigt sein sollen, die Fronten bei Bulbul und Rajo im Norden und Nordwesten der Afrin-Tasche zu stabilisieren.

In Damaskus sieht die Lage unterdessen so aus, dass die syrische Armee und ihre Partner nach wie vor mit Artillerie und Luftwaffe die baldige Erstürmung der von verschiedenen Terroristen unter Führung der saudisch gesponsorten Gruppe „Islam-Armee“ beherrschten Ost-Ghouta-Tasche vorbereitet. Die Stimmung in der Bevölkerung von Damaskus geht deutlich dahin, dass der seit Jahren ständig erfolgende Artillerieterror aus Ost-Ghouta nicht länger hinnehmbar ist und es längst überfällig ist, dass die Armee diese mit völlig friedensunwilligen Terroristen vollgestopfte Tasche endlich auszuräumt. Gerüchten zufolge soll gestern ein russisches Militärflugzeug die saudische Hauptstadt Riyad angesteuert haben, um nochmal einen Versuch zu unternehmen, mit der Führung der Terroristen eine Verhandlungslösung hinzubekommen und die Erstürmung der Terrortasche Ost-Ghouta zu vermeiden, doch über Ergebnisse ist bisher nichts bekannt.

In Riyad wird man sich vor ernsten Verhandlungen vermutlich erst mit Tel Aviv abstimmen wollen. Das mit den saudischen Herrschern verbündete zionistische Apartheidregime hat schließlich gerade erst bekanntgegeben, seine Unterstützung für sieben in Syrien operierende Terrorgruppen ausweiten zu wollen, da würde sich eine Kapitulation der zentral nahe Damaskus gelegenen Terrortasche Ost-Ghouta natürlich schlecht machen. In diesem Zusammenhang ist auch zu sehen, dass der zionistische Propaganda-Apparat in den letzten Tagen die Lautstärke seiner globalen Fake-News-Kampagne zur Unterstützung der in Ost-Ghouta aktiven Terroristen deutlich hochgefahren hat, wobei der mit Giftgas- und Chlorin-Inszenierungen unter falscher Flagge erwartete Höhepunkt der zionistischen Propaganda-Kampagne jedoch noch nicht erreicht ist. Möglicherweise ist das zionistische Regime gegenwärtig ohnehin nur noch eingeschränkt handlungsfähig, weil zur Abwechselung nun auch dort mal ein Regime Change anzustehen scheint.

