Türkische Armee und Proxies erobern weitere Dörfer im nordwestsyrischen Bezirk Afrin

Auch am heutigen Dienstag haben die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Lakaien im nordwestsyrischen Bezirk Afrin eine Reihe weiterer Dörfer aus der Hand von kurdischen YPG/SDF-Milizen erobert.

Auf der Karte stellt sich die Lage im Bezirk Afrin damit nun etwa wie folgt dar (heutige Fortschritte der türkischen Armee und ihrer Lakaien in lila):

Die Türkei hat also im Nordosten des Afrin-Bezirks ihre Kontrolle über die Grenze durchgehend errichten können und steht rund einen Monat nach Beginn ihrer Offensive gegen Afrin nicht mehr weit davor, eine durchgehende „Pufferzone“ auf syrischem Gebiet zum gesamten Afrin-Bezirk einzurichten.

Die Nachricht des Tages war aber heute weniger das Kampfgeschehen im Bezirk Afrin als vielmehr das Eintreffen von rund 20, andere sagen 50, Fahrzeugen mit syrischen „Nachbarschaftsmilizen“ aus Nubl und Zahraa in Afrin, die in den nächsten Tagen kontinuierlich aufgestockt werden sollen. Im Video vom Militärmedienzentrum sind dabei zwar syrische Fahnen, aber keine Fahnen von Hisbollah oder dem IRGC zu sehen.

Aber was nicht ist kann ja vielleicht noch werden. Die Leute mit ihren syrischen und kurdischen Fahnen scheinen sich in Afrin jedenfalls ganz gut zu verstehen, auch wenn das so manchem der zionistisch-wahhabitischen Sponsoren der YPG gar nicht gefallen dürfte:

The Syrian National Defense Forces inside #Afrin city. pic.twitter.com/puMwAJAXOD — Military Advisor (@miladvisor) February 20, 2018

Dass die syrischen „Nachbarschaftsmilizen“ sich gut mit der Bevölkerung und den kurdisch geprägten Milizen in Afrin verstehen, scheint im Moment der wichtigste Fortschritt zu sein.

Der iranische Präsident Rouhani und der türkische Präsident Erdogan haben unter anderem zur Situation in Afrin am späten Montag Abend ein Telefongespräch geführt, was von iranischer Seite am Dienstag Nachmittag etwa so berichtet wurde, dass vereinbart worden sei, auf den guten Ansätzen der bisherigen Astana-Kooperation weiter aufzubauen. Die türkische Seite hat demgegenüber zwar gemeldet, dass nach Afrin gefahrene „schiitische Milizen“ wieder umgedreht hätten, als sie von türkischer Seite beschossen worden seien, doch die Bilder aus Afrin zeigen eine andere Situation und die Türkei vermeidet Zwist, indem sie so tut als ob sie das nicht sieht.

Im Grunde zeichnet sich damit vielleicht eine für alle Seiten passable Lösung für den Konflikt um Afrin ab. Die Türkei könnte eine Pufferzone an der Grenze bekommen, wo offiziell ihre FSA-Jihadi-Lakaien herrschen. Die wäre dann zwar nicht 30 Kilometer tief wie von der Türkei angedroht, sondern eher fünf Kilometer, aber die Türkei könnte damit ihre Jihadi-Proxy-Zonen in der Jarabulus-Tasche und der Idlib-Tasche verbinden und einen gesichtswahrenden Ausstieg aus der Afrin-Operation bekommen. Syrien hingegen bekäme wieder Kräfte nach Afrin, womit die syrische Staatsgewalt wie in Sheikh Maqsoud allmählich in diese Gegend Syriens zurück kommen könnte. Anschließend könnte die Türkei sich dann mit dem Grenzschutz weiter östlich beschäftigen, wo es dann gegen die USA als Schutzmacht der YPG/SDF gehen würde.

