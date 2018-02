Türkische Armee und Jihadi-Lakaien erobern drei weitere Dörfer im syrischen Afrin-Bezirk

Am heutigen Sonntag haben die türkische Armee und ihre FSA-Jihadi-Proxies drei weitere Dörfchen im Westen des syrischen Bezirks Afrin erobert.

Auf einer Karte sieht dieser Geländegewinn der türkische Armee und ihrer Söldner wie folgt aus:

Bezüglich des Standes der Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und den kurdischen YPG/SDF-Kräften in Afrin gab es heute unterdessen die Meldung, dass bereits am morgigen Montag regierungstreue NDF-Kräfte in den Bezirk Afrin verlegt werden sollen.

Army start first of 3 axes #DamascusSteel operation — War in Syria (@SyriaWar2) February 18, 2018

Aus Damaskus wurde am heutigen Sonntag gemeldet, dass syrische Armeeeinheiten mit Artillerieangriffen auf Positionen von Terroristen begonnen haben, die Erstürmung von Ost-Ghouta vorzubereiten.

Advertisements