Syrische Armee verlegt starke Kräfte in den Raum Damaskus

Am heutigen Samstag hat die syrische Armee , wie verschiedene Videos zeigen, starke Kräfte, darunter die Tiger, in den Raum Damaskus verlegt.

Im Allgemeinen wird damit gerechnet, dass die Tiger sich zusammen mit der republikanischen Garde mit der Auflösung der weitgehend von saudisch unterstützten Terroristen der sogenannten Islam-Armee beherrschten Tasche in Ost-Ghouta beschäftigen werden, während das 5. Korps und die Kräfte des IRGC sich mit ISIS-Terroristen westlich des Euphrat beschäftigen werden. Zumindest theoretisch denkbar ist allerdings auch, dass die syrische Armee sich zunächst mit den verschiedenen Terroristen von ISIS bis Al Kaida im und um den Bezirk „Camp Yarmouk“ beschäftigt, bevor sie sich verstärkt um Ost-Ghouta kümmert.

In Verbindung mit der Invasion der türkischen Armee und ihren FSA-Jihadi-Lakaien im nordwestsyrischen Bezirk Afrin hat die YPG/SDF sich heute damit gerühmt, rund 18 Kilometer westlich des Bezirks Afrin auf türkischem Gebiet eine Konterattacke gegen eine Basis der Invasoren durchgeführt zu haben.

PS: Zu dem gerade in München stattfindenden „Wettbewerb der schönsten Sportpalastrede“ hatten wir vom Parteibuch hier was kommentiert. Der Kern davon ist, dass die wirtschaftliche Lage und Perspektiven auf der Welt wie folgt aussehen:

Parteibuch-Kommentar dazu:

In kaum zehn Jahren wird die Wirtschaftsproduktion von China allein vermutlich größer sein als die aller NATO-Staaten zusammengerechnet. Die Wirtschaftsproduktion Indiens wird dann voraussichtlich etwa den Umfang der US-amerikanischen erreichen und in den Folgejahren die der NATO-Staaten ebenfalls in den Schatten stellen. Dadurch, dass die zio-atlantischen Möchtegern-Weltherrscher Russland in ein immer enger werdendes Bündnis (siehe SCO, BRICS, Seidenstraße) mit China und Indien getrieben haben, verfügen China und Indien neben einer rapide wachsenden Wirtschaftsleistung auch über Militärtechnologie, die der der NATO-Staaten in den meisten Bereichen zumindest ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen ist. Aus dieser Situation gibt es für die zio-atlantischen Möchtegern-Weltherrscher keinen Ausweg, ihre Träume von der Weltherrschaft sind nicht zu realisieren. Geradezu komisch finde ich solche Interviews: Militärreport: China und Russland fordern Dominanz der USA heraus Moskau will aufrüsten, Peking rüstet auf. In der Luft und auf See will China den USA auf Augenhöhe begegnen. http://www.dw.com/de/milit%C3%A4rreport-china-und-russland-fordern-dominanz-der-usa-heraus/a-42587163 Köstlich, China und Russland fordern Dominanz der USA heraus, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da platzen zio-atlantische Weltbeherrschungsträume. Auch mehr Aufrüstung hilft den NATO-Staaten nicht weiter, denn um ein Wettrüsten gegen China, Indien und Russland gewinnen zu können, fehlt es den NATO-Staaten schlicht an Wirtschaftskraft und -potential. Die naheliegende Idee, auf ihren Weltherrschaftsanspruch zu verzichten und mit anderen Ländern auf Augenhöhe gemeinsam Frieden herzustellen und zu bewahren, kommt den Zio-Atlantikern nicht in den Sinn, weil das Ende ihrer globalen Allmachtsphantasien für sie ein undenkbarer Alptraum ist. Die Nachdenkseiten hatten diesen „IISS-Report“ heute übrigens auch thematisiert: http://www.nachdenkseiten.de/?p=42460 Jens Berger kritisiert bei der Berichterstattung darüber, dass nicht deutlich gemacht wird, dass das US-Rüstungsbudget von 750 Mrd USD das aller anderen führenden Staaten zusammen weit übertrifft, und erst recht wenn man das kombinierte Rüstungsbudget aller NATO-Staaten betrachtet. Was Jens Berger da übersieht, ist, dass die NATO-Staaten viel weniger „militärische Stärke“ für einen Dollar Militärausgaben bekommen als China und Russland, weil das Preisniveau sich stark unterscheidet. Bezieht man das Preisniveau jedoch mit in die Betrachtung ein, liegen China und Russland schon jetzt fast auf Augenhöhe mit der NATO, und wenn China die Militärausgaben einfach nur weiter so wie bisher als relativ konstanten Prozentanteil am BIP festsetzt – offiziell 1,4%, manche meinen jedoch, man müsste da auch zivilmilitärische Vorhaben wie Weltraumtechnik mit einrechnen und kommen dann auf fast 2% – haben die NATO-Staaten aufgrund des chinesischen Wirtschaftswachstums tatsächlich keine Chance, da langfristig mitzuhalten. Die westlichen Allmachtsphantasien gehen damit unweigerlich den Bach runter, und langsam schlägt diese Erkenntnis an Orten wie der SiKo in München ein.

Nicht wenige der Kriegstreiber in München sind sich der Lage, dass China, Indien und ihre Verbündeten aufgrund ihrer größeren Bevölkerung und damit inherent einhergehenden größeren potentiellen Wirtschaftskraft, die sie gerade realisieren, die NATO-Staaten gerade in den Schatten stellen, immer noch nicht bewusst. Diese NATO-Kriegstreiber wollen, in einer verlorenen Situation, aufrüsten, durchhalten, siegen, und halten da nun in München sowas wie Sportpalastreden, wobei ihr Krieg längst nicht mehr gewinnbar ist. Dabei wollen China, Indien und Russland gar keinen Endsieg gegen die NATO-Staaten, sondern einfach nur auf Augenhöhe mit der zio-atlantischen Mafia mitreden wie in der Welt Ordnung, Frieden und Fortschritt organisiert werden. Doch die zio-atlantische Mafia will von ihrem Weltbeherrschungsanspruch nicht ablassen.

Die zio-atlantische Mafia hat dabei jeglichen moralischen und ethischen Anspruch auf Alleinherrschaft in der Welt in einem System, was sie gerade „liberale Weltordnung“ nennt, mit ihren verlogenen und verbrecherischen Angriffskriegen gegen unter anderem Jugoslawien, Irak, Libyen, Syrien, die Ukraine und Jemen völlig verspielt. Bilddokumente, wie die „liberale Weltordnung“ der zio-atlantischen Mafia wirklich aussieht, kann jeder in Sekunden finden, der Worte wie „Abu Ghraib“ oder „Guantanamo“ in eine Suchmaschine eingibt.

