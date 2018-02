Türkei und FSA-Jihadis nehmen weiteres Dorf im Afrin-Bezirk ein

Am heutigen Mittwoch ist es der türkischen Armee und ihren FSA-Jihadi-Lakaien im Westen des Afrin-Bezirks in Nordwestsyrien inoffiziellen Angaben zufolge gelungen, das Dorf Kudah aus der Hand von kurdischen Separatisten der YPG zu erobern.

Die seit nunmehr über drei Wochen andauernde türkische Offensive gegen den Afrin-Bezirk kommt weiterhin langsam voran, und über die Zeit summieren sich die Gebietsgewinne der türkischen Armee und ihrer Jihadi-Proxies in der Gegend Afrin durchaus.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete am heutigen Mittwoch Abend unterdessen, dass die syrische Luftabwehr heute in der Provinz Quneitra in den syrischen Luftraum eingedrungene israelische Aufklärungsflugzeuge konfrontiert und zum Abdrehen gezwungen habe.

