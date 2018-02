Weiterhin zahlreiche Scharmützel in Syrien

Die staaatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete am heutigen Sonntag, dass die syrische Armee verschiedene Angriffe von Terroristen im Süden der Idlib-Tasche und im Osten der Rastan-Tasche abgewehrt und unterbunden hat.

Aus dem Südosten der Idlib-Tsche gibt es unterdessen Berichte, dass von Al Kaida geführte Terroristen dort ISIS-Terroristen angreifen, die aus der von der Armee eliminierten Nordost-Hama-Tasche durch Armeelinien hindurch in den Südosten der Idlib-Tasche durchgebrochen waren.

Aus dem Bezirk Afrin ganz im Nordwesten Syriens wurde heute gemeldet, dass die Türkei und ihre Jihadi-Proxies ganz im Südwesten der von kurdischen YPG/SDF-Separatisten beherrschten Tasche weitere Dörfer an der Peripherie erobert haben. Auf einer Karte stellt sich die Lage im Bezirk Afrin so dar, dass es der türkischen Armee und ihren Jihadi-Proxies in den letzten Wochen gelungen ist, eine schmale Pufferzone zu erobern, die sich in der Summe der Einzelstücke etwa über die Hälfte der Grenze des Bezirks Afrin zur Türkei erstreckt, sie jedoch noch sehr weit davon entfernt sind, den ganzen Bezirk Afrin einzunehmen.

Angesichts des verlustreichen, aber langsamen Vorankommens der türkischen Armee und ihrer Proxies erscheint es denkbar, dass die Türkei und ihre Jihadi-Proxies ihre Invasion stoppen, wenn sie entlang der kompletten Grenze des Bezirks Afrin eine schmale Pufferzone erobert haben, die gleichzeitig als von der türkischen Armee und Jihadisten beherrschter innersyrischer Korridor zwischen der Idlib-Tasche und der Al-Bab-Tasche dienen könnte.

Weiterhin gibt es Meldungen, dass es in der Provinz Deir Ezzor in der Gegend von Tabiyah weitere Auseinandersetzungen zwischen US-gestützten SDF-Kräften und mit der syrischen Armee liierten Volksverteidigungskräften gibt, und dass die syrische Armee gegenwärtig massive Verstärkungen an diese Front schickt.

Bezüglich der Angriffe des zionistischen Regimes auf Syrien sieht die Lage nach dem gestrigen Abschuss eines israelischen Kampfjets durch die syrische Luftabwehr so aus, dass „Israel“ zwar pausenlos mit weiteren Angriffen auf Syrien droht, sich angesichts der nun erwiesenermaßen funktionieren syrischen Luftabwehr gegenwärtig jedoch nicht traut, die Drohungen in die Tat umzusetzen.

Nachtrag 19:50h: Wie gerade bekannt wurde, soll das neue Ziel der Toger die Wüste zwischen Sukhna und Al Bukamal sein.

